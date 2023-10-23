جولة ميدانية موسعة لرئيس مياه الإسكندرية للروافع ومراكز خدمة العملاء

قام المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية بجولة ميدانية شملت كل من مركز خدمة عملاء الورديان، وفرعى العجمى والساحل، وفرع ومركز خدمة عملاء "6" أكتوبر، وكان مرافقا له الدكتور أمير حجاب رئيس القطاع التجاري ومديري الفروع وخدمة العملاء.

حيث طلب سيادته بعمل حصر للعدادات المتوقفة والتالفة التابعة لكل فرع وتغييرها بعدادات مسبقة الدفع، وذلك حرصا على محاسبة المواطنين على استهلاكات فعليه وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، وحل جميع المشاكل المتعلقة بالقراءات، كما قام بمتابعة أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية والمتأخرات، وتقليل نسبة الفاقد بالفرع، كما أمر بالحد من المياه الخلسة، وتقنين أوضاعها وعمل تعاقدات جديدة لها، واستمع إلى شكاوى المواطنين بمراكز خدمة العملاء وأمر بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الدكتور أمير حجاب أن القطاع التجاري يسعى إلى الوصول بالعميل إلى مستويات متميزة من الخدمات.

بعدها قام سيادته وبصحبته المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع غرب والساحل ومديري ومسؤولي القطاع بالمرور على هندسات القبارى و "6" أكتوبر، وروافع كل من المكس والدخيلة وأبو يوسف و"6" أكتوبر والكيلو "26" وبرج العرب الساحلي، وتفقد نقطة التمركز الموجودة بالرافع، وبرج العرب القديم ورافع مدينة برج العرب، وتابع خلالها عمليات الضغوط والصيانة والإحلال والتجديد وخط سير العمل بها.

وفى نهاية الجولة قام سيادته بمتابعة أعمال مد 12 كيلومتر مواسير 12 بوصة بطريق حسن علام ، ثم متابعة أعمال ترحيل خط 1000 مللى بمشروع دلتا مصر ، وأخيرا المرور على أعمال ترحيل خط 1000مللى على مصرف الغربانيات لتوسعة الطريق.