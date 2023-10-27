وزير شئون المفاوضات الفلسطينية الأسبق: إسرائيل تستخدم أحدث الأسلحة الأمريكية لإبادة أهل غزة

عبّر الدكتور حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية السابق، عن اعتقاده بأن إسرائيل تتحدى مجتمع القانون الدولي وتقوم حالياً بعملية إبادة جماعية لسكان قطاع غزة.

وخلال مداخلته الهاتفية في برنامج "كل يوم" الذي يُعرض على قناة "on"، أكد أن كل المجازر التي تحدث الآن في أرض غزة ستشكل كارثة إنسانية في الأيام القادمة، نظرًا لانقطاع الاتصالات والإنترنت في الوقت الراهن.

وأكد أيضًا أن إسرائيل تستخدم أحدث الأسلحة الأمريكية لإبادة سكان شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الآلاف قد يكونوا ضحايا في الوقت الحالي.

وشدد على أن هذه المجازر تتم بتغطية من الولايات المتحدة، مطالبًا بضرورة التدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.