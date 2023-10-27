عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير شئون المفاوضات الفلسطينية الأسبق: إسرائيل تستخدم أحدث الأسلحة الأمريكية لإبادة أهل غزة

صدى البلد

عبّر الدكتور حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية السابق، عن اعتقاده بأن إسرائيل تتحدى مجتمع القانون الدولي وتقوم حالياً بعملية إبادة جماعية لسكان قطاع غزة.

وخلال مداخلته الهاتفية في برنامج "كل يوم" الذي يُعرض على قناة "on"، أكد أن كل المجازر التي تحدث الآن في أرض غزة ستشكل كارثة إنسانية في الأيام القادمة، نظرًا لانقطاع الاتصالات والإنترنت في الوقت الراهن.

وأكد أيضًا أن إسرائيل تستخدم أحدث الأسلحة الأمريكية لإبادة سكان شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الآلاف قد يكونوا ضحايا في الوقت الحالي.

وشدد على أن هذه المجازر تتم بتغطية من الولايات المتحدة، مطالبًا بضرورة التدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.

الأسلحة الأمريكية التدخل السريع انقطاع الاتصالات برنامج كل يوم شمال قطاع غزة سكان قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

120 صوتا| الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة.. فيديو

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .. وتحركات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية

دعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة.. اللهم انصرهم وسدد رميهم ودمر أعداءهم

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يبكي على الهواء بسبب جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة

الرئيس السيسي: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين

العالم ينتفض لنصرة غزة..مظاهرات ليلية في عدة دول ضد العدوان الاسرائيلي|شاهد

حكاية فيلا أبو رواش والحفلات الصاخبة.. حقيقة مقتل شاب واختطاف آخرين| تفاصيل

غارات إسرائيلية على محيطي مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي في غزة

أخبار التعليم| هتخسروا درجات.. تحذير عاجل لطلاب المدارس من الغياب خلال امتحانات أكتوبر.. خسوف جزئي للقمر يشاهد في مصر غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الحصان.. هاندا أرتشيل بإطلالة عصرية في أحدث ظهور لها

أبناء النجوم حديث السوشيال ميديا| ابنة أحمد الفيشاوي تحلق شعرها زيرو.. وابنة رانيا يوسف داخل الكنيسة

رقم قياسي جديد|رسالة من حارس البرازيل لـ صلاح.. وكلوب يحسم قرار رحيله

بإطلالة محتشمة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وموعد التطبيق

بسبب دعم الفلـ.سطـينيين .. بيلا حديد تتلقى تـ.هديـ.دات بالـ.قتـ.ل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ