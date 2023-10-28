كيف استدعى الفلسطينيون خدمات الإسعاف مع انقطاع الاتصالات في غزة؟

واجه المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة، أزمة كبيرة مساء أمس الجمعة بسبب انقطاع الاتصالات تزامنا مع قصف جوي شديد للاحتلال الإسرائيلي على مناطق القطاع، إلى جانب اجتياح بري وقصف بحري.

وتسبب انقطاع الاتصالات في صعوبة كبيرة، لاستدعاء خدمات الإسعاف لنقل الشهداء والجرحى إلى المرافق الصحية والمستشفيات التي لا تزال تقدم خدماتها في قطاع غزة رغم الحصار المطبق منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن المصادر الطبية في غزة، استشهاد أكثر من 25 مواطنا فلسطينيا، وإصابة العشرات بجروح، في قصف إسرائيلي مكثف وسط قطاع غزة، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، ولا زال هناك العشرات من المفقودين تحت الأنقاض.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عدد من المصابين وصلوا إلى المستشفى الاندونيسي، إثر قصف منزل مأهول في مخيم جباليا.

وأوضحت "وفا" أنه وسط انقطاع شبكتي الاتصال والإنترنت كليا، بالتزامن مع اشتداد الغارات الإسرائيلية وزيادة كثافتها وقوتها، منذ يوم أمس الجمعة، حيث يضطر المواطنين الفلسطينيين للسير على الأقدام مسافات كبيرة تحت القصف، للإبلاغ عن حالة إسعافية.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة عدوانا شاملا على قطاع غزة الذي أصبح معزولا عن العالم، بعد انقطاع الاتصالات تزامنا مع شن الاحتلال عدوانا من ثلاث جبهات برية وجوية وبحرية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه وجه ضربات لـ150 هدفا لحركة حماس تحت الأرض ليلا، مستخدما مائة طائرة، ومئات الصواريخ في قصف قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الإنترنت.

ويعاني قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، والذي تزامن مع قطاع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه، ما تسبب في شلل في الخدمات الصحية والمستشفيات والاتصالات.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 7 آلاف شهيد.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الجاري، تحت شعار "طوفان الأقصى" أسفرت عن مقتل حوالي 1300 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.