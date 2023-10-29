فرج عامر : سموحة تلاعب بـ زد وبعشر لاعبين

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بأداء فريقه أمام زد في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: سموحة تلاعب بزد وأظهره بحجمة الطبيعي في الشوط الثاني للمباراة وبعشر لاعبين، سموحة تعادل وأضاع هدفين محققين بانفرادين لمحمد سعيد جناح سموحة الشمال في الشوط الثاني، بالرغم من كون سموحة بيلعب بعشر لاعبين من الدقيقة 15 من الشوط الاول بسبب طرد أحمد حكم الذي شد لاعب زد من فانلته.

وأضاف فرج عامر: واحراز فريق زد هدف من خطأ ساذج من حارس المربي الهاني سليمان، الذي اصر علي مراوغة لاعبين من زد داخل منطقة الجزاء .

وخطف سموحة بـ 10 لاعبين نقطة التعادل مع زد بنتيجة 1-1 في لقاء أقيم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

بهذه النتيجة يحتل فريق زد المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 9 نقاط، جمعها من 5 مباريات.