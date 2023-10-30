خطاب عاجل من النادي الأهلي إلى الكاف.. لهذا السبب

أرسل النادي الأهلي خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطالب فيها بعلاج الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق الأول لكرة القدم في بطولة الدوري الأفريقي.



وفاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ضيفه الأهلي 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما أمس في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

تعادل الأهلي أمام صن داونز

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في استغلال أي فرصة من الفرص القليلة التي أتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق صن داونز من تسجيل هدف التقدم عن طريق ثابيلو ماسيكو في الدقيقة 52.

ويلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل في مباراة الإياب بالقاهرة.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق أكثر من هدف في مباراة الإياب للصعود للنهائي، فيما يكفي صن داونز التعادل بأي نتيجة للصعود للنهائي.

