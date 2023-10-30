5 هزائم.. شوبير: البنك الأهلي لم يحقق أي انتصارات منذ بداية الموسم

علق الإعلامي احمد شوبير على أداء فريق البنك الأهلي، بعد هزيمته بهدفين مقابل هدف أمام مودرن فيوتشر.

وكتب "شوبير"، عبر فيسبوك “البنك الأهلي لم يحقق أي نقطة في الدوري هذا الموسم، 5 مباريات ⬅️ 5 هزائم”.

وحقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري على ملعب ستاد القاهرة.



تقدم البنك الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق سعيدو سيمبوري.

وتعادل مودرن فيوتشر عن طريق أيمن صفاقسي في الدقيقة 42.

وتقدم مودرن فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق علي الفيل في الدقيقة 87.