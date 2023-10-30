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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم عدد الشهداء الكبير..

اصرار غريب لمندوبة واشنطن بمجلس الأمن على حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أعادت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن التأكيد على أحقية الاحتلال في الدفاع عن نفسه رغم ما سقط من آلاف الشهداء في غزة.

ووفق ما ذكرت سكاي نيوز، فقد اعتبرت مندوبة أمريكا  خلال جلسة لمجلس الأمن أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن مع احترام القانون الإنساني.

ودعت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن إلى ضرورة إطلاق المحتجزين الإسرائيليين فورا وتحسين ظروف الفلسطينيين .

كما لفتت إلى أنه يجب حماية أرواح المدنيين دون استثناء.

وزعمت المندوبة بأن حماس لا تريد تحقيق مستقبل حل الدولتين، مشيرة إن واشنطن تعمل مع شركائها لزيادة وصول قوافل المساعدات إلى غزة.

وقبل ذلك، زعم مسئول في مجلس الأمن القومي الأمريكي أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو تعهد في اتصال هاتفي مع  الرئيس الأمريكي بايدن بزيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كبير.
 

المندوبة الأمريكية مجلس الأمن الاحتلال غزة

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