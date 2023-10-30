بسبب الجثث.. كارثة صحية وإنسانية تهدد فلسطين

صرح الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الأوبئة بدأت تنتشر في فلسطين نتيجة تراكم الجثث تحت أنقاض المباني بسبب القصف المتكرر من قبل الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، أوضح أن هذا الوضع يشكل كارثة صحية تهدد حياة الفلسطينيين.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد، أشار إلى أن الأوضاع في غزة ستؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن احتواؤها، حيث أصبحت المستشفيات خالية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد على أن الجثث الموجودة تحت الأنقاض باتت في حالة تحلل، وهذا يؤدي إلى انتشار الأمراض بين النازحين الفلسطينيين الذين فروا من القصف الإسرائيلي.

أكد أيضًا أن هناك نقصًا في الوقود للمستشفيات في فلسطين، معلنًا أن أكثر من مليون شخص نزحوا وهناك حاجة ملحة لإنقاذ حياة الفلسطينيين من هذا القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستمر بارتكاب جرائم يومية ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى نقص المياه في فلسطين وعدم توفر مستوى كافٍ من النظافة البيئية، مشيرًا إلى تراكم النفايات على الأرض وانعدام النظافة المطلوبة.