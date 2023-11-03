حسن نصرالله: الحكومات الإسرائيلية لا تتعلم من تجاربها مع حركات المقاومة

أكد حسن نصرالله، الأمين عام لحزب الله اللبناني، أن حكومات العدو الإسرائيلي لا تستفيد من تجاربها على الإطلاق، وخصوصًا من حروبهم وتجاربهم مع حركات المقاومة في لبنان وفي فلسطين.



وأضاف “نصرالله” خلال كلمته المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن عامل المفاجأة من أسباب نجاح عملية طوفان الأقصى، معقبًا: “هذا الأداء من الإخوة في حماس ثبت وأكد الهوية الحقيقية للمعركة وقطع الطريق على الأعداء في أن يزيفوا الحقيقة”.



وتابع الأمين عام لحزب الله اللبناني أن عملية طوفان الأقصى هي قرار فلسطيني،مؤكدًا أنه لم يعرف أحد بها وهذا يثبت أن هذه المعركة فلسطينية بالكامل من أجل فلسطين وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي أو دولي.