أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الكاتب الملكي جحوتي يكشف سرًا من أسرار الفراعنة

أخبار مصر.. ما زالت مصر تُهادي البشرية بـ اكتشافات أثرية جديدة، تؤكد احتفاظها بالكثير من أسرار التاريخ، وأن أرضها لا تزال زاخرة بالآثار وعجائب الحضارة.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

"نصوص دينية ضد لدغات الثعابين على جدار المقبرة".. اكتشافات أثرية جديدة

ما زالت مصر تُهادي البشرية بـ اكتشافات أثرية جديدة، تؤكد احتفاظها بالكثير من أسرار التاريخ، وأن أرضها لا تزال زاخرة بالآثار وعجائب الحضارة. وجدت بعثة أثرية أن حجرة دفن الكاتب الملكي “جحوتي إم حات” غنية بالنصوص والمناظر، ويوجد على الجدار الشمالي (المدخل) سلسلة طويلة من النصوص الدينية ضد لدغات الثعابين والمقتبسة من نصوص الأهرامات.

الرئيس السيسى يصدّق على قانون بشأن تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذى وافق عليه مجلس النواب.

الرئيس يوقّع على استثناء قيد شركات غير مملوكة للمصريين فى سجل المستوردين

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 173 لسنة 2023 باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51٪؜ من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذى وافق عليه مجلس النواب.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الصحة : وصول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، في اليوم الثالث لبدء وصول المصابين للجانب المصري من معبر رفح .

إسرائيل وأمريكا تخططان لإعادة تقسيم المنطقة العربية .. فيديو يوضح التفاصيل

كشفت خبيرة متخصصة في الشئون الإسرائيلية، خطة الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة أمريكا بشأن المنطقة خلال الفترة المقبلة، وتطرقت إلى وجود مخططات لإعادة تقسيم المنطقة العربية.

تشغيل مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بالقطار السريع .. الأحد

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن معرض TransMEA 2023 2 سيشهد بث مباشر لعدد من المشروعات بينها إعطاء الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والاذن بالتشغيل التجريبي لـ مونوريل شرق النيل من محطة المشير والاذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط بني سويف/اسيوط من برج المنيا، والاذن بتشغيل مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بالقطار السريع).

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بسام راضي يشرح للمنظمات الأممية جهود مصر لاستقبال الحالات الحرجة ضحايا القصف الإسرائيلي

استعرض بسام راضي سفير مصر في روما ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما المتخصصة فى تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية جهود الدولة المصرية المتعلقة بفتح معبر رفح، والاستعدادات الجارية من جانب كافة الجهات المعنية المصرية المتعلقة بالتجهيزات الطبية لاستقبال وعلاج الحالات المرضية الطارئة من أبناء الشعب الفلسطيني الجرحى ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

الكشف عن مقبرة الكاتب الملكي بأبوصير.. صور

كشفت البعثة الأثرية التشيكية التابعة لكلية الآداب، جامعة تشارلز ببراغ أثناء أعمالها بمنطقة آثار أبوصير عن مقبرة الكاتب الملكي "جحوتي إم حات" والتي يعود تاريخها لمنتصف الألفية الأولى قبل الميلاد.

طائرة مساعدات بريطانية تصل مصر لدعم غزة

وصلت إلى مصر أمس طائرة مساعدات بريطانية ثانية تحمل معدات لمساعدة الوكالات الإنسانية في تحميل ونقل مواد الإغاثة المنقذة للأرواح إلى داخل قطاع غزة.

الإفراج عن أعلاف بـ60 مليون دولار.. ننشر حصاد وزارة الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٦٧ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، في الفترة من ٢٧ اكتوبر وحتى ٢ نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الري: إفريقيا تحتاج 66 مليار دولار سنويا للحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة “الأمكاو” فى الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية الأفارقة 2023 والذى ينظمه كل من المجلس ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصرف الصحي والمياه للجميع (SWA) .

التضامن تتابع صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة.. اعرف قيمة العلاوة الرسمية أول 2024

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، من خلال جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي .