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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشغيل مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بالقطار السريع .. الأحد

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن معرض TransMEA 2023 2 سيشهد بث مباشر لعدد من المشروعات بينها إعطاء الإذن  بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والاذن بالتشغيل التجريبي لـ مونوريل شرق النيل من محطة المشير والاذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط بني سويف/اسيوط من برج المنيا، والاذن بتشغيل  مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بالقطار السريع).

مشروعات النقل

وأضاف أن المعرض يعتبر كمنصة عالمية تشارك به وزارة النقل والهيئات وكبرى الشركات المحلية والعالمية المنفذة لمشروعات النقل ، بالإضافة إلى حضور وزراء النقل العرب والأفارقة وسفراء الدول وكذلك المؤسسات والهيئات والمجتمعات الدولية.

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بحضور الرئيس| وزير النقل: 5 نوفمبر.. إطلاق فعاليات الدورة الخامسة لمعرض «TransMEA»

وشرح وزير النقل  أهم وقائع المعرض خلال فترة إنعقاده خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 والتي جاءت كالآتي :

1. اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي ( القطار الكهربائي السريع ، القطار الكهربائي الخفيف ، مونوريل شرق وغرب النيل ، الخط الثالث للمترو ) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال " 

ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة " الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس .


2. جناح لوزارة النقل يضم عدد 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض اهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الإستثمارية في كافة قطاعات النقل .

3.  المائدة المستديرة ( لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء الشركات العالمية التي تتعاون مع الوزارة فى توطين صناعة النقل وفي تنفيذ مشروعات النقل المختلفة ) .

4. على هامش المؤتمر  سيتم عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في كافة ايام المؤتمر

5. توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبري الشركات العالمية .

6. كما سيشهد المعرض هذا العام تخصيص ساحة للإبتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

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