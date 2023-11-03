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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسام راضي يشرح للمنظمات الأممية جهود مصر لاستقبال الحالات الحرجة ضحايا القصف الإسرائيلي

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

استعرض بسام راضي سفير مصر في روما ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما المتخصصة فى تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية جهود الدولة المصرية المتعلقة بفتح معبر رفح، والاستعدادات الجارية من جانب كافة الجهات المعنية المصرية المتعلقة بالتجهيزات الطبية لاستقبال وعلاج الحالات المرضية الطارئة من أبناء الشعب الفلسطيني الجرحى ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وكذلك من الرعايا الاجانب بما في ذلك تقديم الاسعافات الأولية للوافدين وتوفير عربات الإسعاف وتجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة، فضلاً عن تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم حوالى 7 آلاف مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة.

كما أوضح بسام راضي أن مديرة منظمة الاغذية والمساعدات السيدة سيندى ماكين زوجة السيناتور جون ماكين سوف تزور مصر اليوم للاطلاع غدا على عملية المساعدات الإنسانية عبر رفح وسوف تلتقى بكبار القيادات والوزراء في مصر غدا السبت.

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