سلطنة عمان تستنكر مجازر قـوات الاحتلال الإسرائيلي بحـق الـشعب الفلسطيني

أعربت سـلطنة عمـان عـن اسـتنكارها وإدانتهـا الشـديدين لاستمرار المجازر وجرائـم الحـرب التـي ترتكبهـا قـوات الاحتلال الإسرائيلي بحـق الـشعب الفلسطيني ومنهـا: المجـزرة المروعـة والوحشـية التـي اسـتهدفت مدرستي أسـامة بـن زيـد والفاخـورة التابعتين لوكالة الأونروا الأمميـة، وقصفه مدخل مستشفى النصـر للأطفـال غـرب غـزة، وخـزان ماء عموميا يغذي عدة أحياء سكنية.

وكانت سلطنة عمان أعربت في وقت سابق استنكارها وإدانتها الشديدين لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي وقوافل سيارات الإسعاف في قطاع غزة، والتي أدت لسقوط مئات المدنيين بين شهيد وجريح، الأمر الذي يمثل استمرارًا لجرائم الحرب والإبادة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.

وعبّرت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مؤكدة تضامنها مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة كافة وصموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل للتوقف عن اعتداءاتها المستمرة والشنيعة بحق الشعب الفلسطيني، والتحرّك الفاعل في إعلاء سلطة القانون الدولي وفي إنهاء العدوان والاحتلال اللا مشروع للأراضي الفلسطينية