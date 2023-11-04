التنفيذ فوري.. طلب إنساني لـ مصابة فلسطينية بمستشفى بئر العبد من وزير الصحة

في لفتة إنسانية، طلبت إحدى المصابات الفلسطينيات التي تم نقلها إلى مستشفى بئر العبد في سيناء،من وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بنقل إحدى قريباتها من مستشفى العريش إلى مستشفى بئر العبد، حتى تكون بجوارها وتطمئن عليها.

على الفور وافق وزير الصحة على طلبها، ووجه بضرورة تكثيف خدمات الدعم النفسي للناجين والناجيات، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية، والاطمئنان على مدى توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ووصول المصابين من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

جاء ذلك حسبما صرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، الذي رافق وزير الصحة خلال زيارته اليوم، إلى مدينة العريش لتفقد جاهزة المستشفيات هناك وتوفير كافة الخدمات الطبية للمصابين القادمين من قطاع غزة.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة والسكان في شمال سيناء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تحدث مع المصابين، واطمأن على حالاتهم الصحية، ومدى توافر جميع احتياجاتهم، موجها بتقديم كل سبل الدعم الطبي للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

وأشار «عبدالغفار» ، إلى أن المصابين من الأشقاء الفلسطنيين وجهوا الشكر لمصر وقيادتها وشعبها، واطقمها الطبية، لحسن الاستقبال وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم ولأسرهم.

وأكد «عبدالغفار»، على خضوع 5 حالات لعمليات جراحية دقيقة في مختلف التخصصات، مابين ( استكشاف جراحي وصدري، وكسور، وفقدان أطراف).

ونوه «عبدالغفار»، إلى أن الوزير شدد على توفير أطراف صناعية للمصابين، وأن يتم عمل مناظرة لجميع الحالات، وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة فورا وفقا للحالة، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.