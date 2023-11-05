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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير البنية الأساسية بزامبيا وسفيرها بالقاهرة في زيارة موسعة بمدن بدر وحدائق العاصمة

صدى البلد

نظم مسئولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة ميدانية موسعة، لـ كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، والوفد المرافق لهما، بمدن “بدر - حدائق العاصمة - العاصمة الإدارية الجديدة”. 

يأتي ذلك في إطار زيارة رسمية للوفد الزامبي إلى مصر، بهدف التعرف على التجربة العمرانية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث أوجه التعاون بين مصر وشقيقتها زامبيا.

بدأت الزيارة باستقبال الوفد الزامبي،  بمقر جهاز تنمية مدينة بدر، حيث كان في استقبالهم المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وتم تقديم عرض توضيحي عن نشأة المدينة، ومراحل تطورها، وحجم المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة، والاستثمارات التي تم ضخها حتى الآن.

كما تم عرض فيلم تسجيلي شمل عدداً من المشروعات بالمدينة، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعا الإسكان المتوسط " سكن مصر ودار مصر"، ووحدات موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والطرق والمرافق.


ثم انتقل الوفد الزامبي، للقيام بجولة تفقدية بعمارات المرحلة الأولى بـ"زهرة العاصمة"  لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم الانتهاء من تنفيذها، وتضم 376 عمارة بها 9024 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (103م2 : 126م2 ) للوحدة، بجانب الخدمات التي تشمل 3 مدارس، وحضانتين، ومخبزين، ومركزين طبيين، و4 أسواق تجارية، وملاعب ودور عبادة، لخدمة المستفيدين بالوحدات من موظفي الدولة.



وتجول وزير البنية الأساسية الزامبي، والوفد المرافق له، بمختلف مكونات المشروع، وأثنوا على جودة التنفيذ والمخطط العام، والمسطحات الخضراء، ثم انتقلوا إلى داخل إحدى العمارات السكنية، وتفقدوا مكونات إحدى الوحدات التي تم تأثيثها كنموذج، كما انتقلوا إلى موقع عمارات المرحلة الثانية من وحدات "زهرة العاصمة" لموظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم حوالي 4704 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من (103م2 : 126م2)، والتي أوشكت على الانتهاء، وتجولوا بنماذج لوحدات سكنية تم الانتهاء من تشطيبها.

ثم انتقل وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية الزامبي، والوفد المرافق له، إلى مدينة حدائق العاصمة، حيث كان في استقبالهم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو جهاز المدينة، لتفقد نماذج من عمارات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين – محور محدودي الدخل"، حيث تضم مدينة حدائق العاصمة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي تم ويجري تنفيذها لمحدودي الدخل، وتجولوا بوحدات سكنية تم تأثيثها كنموذج بمساحة 90م2، وأخرى لم يتم تأثيثها، كما تفقدوا أعمال تنسيق الموقع، والمشروعات الخدمية بمواقع العمارات، بجانب تفقد نماذج من وحدات العمارة الخضراء صديقة البيئة، والتي يتم تنفيذها ضمن مشروع "سكن كل المصريين".


ثم انتقل الوفد الزامبي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استقبلهم المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز، واستهلوا الزيارة بتفقد منطقة الأعمال المركزية CBD،   والتي تضم نحو 20 برجاً باستخدامات وارتفاعات مختلفة، وصعدوا إلى الطابق الـ74 بالبرج الأيقوني المنفذ بارتفاع حوالي 385 مترا، وهو أعلي برج بأفريقيا لمشاهدة معالم المدينة، حيث تم تقديم شرح وافٍ وتوضيح كامل لمعالم المدينة من قبل المهندس شريف الشربيني، من منصة المشاهدة  بالبرج الأيقوني، والتي تمكن من مشاهدة جميع مواقع العاصمة من خلالها.

كما تفقد الوفد الزامبي، جانباً من  مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، والتي تعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وتحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).

ثم انتقل الوزير الزامبى، ومرافقوه، إلى تفقد الحي السكني الخامس  ( R5 )، بمساحة 885 فدانا، وتجولو بمواقع العمارات والفيلات، واطَّلعوا على وحدات تم تأثيثها كنموذج، حيث يضم الحى حوالي 22 ألف وحدة سكنية، ومنها الفيلات، حيث يجري تنفيذ الحي  طبقاً للطراز المعماري بوسط القاهرة، القاهرة الخديوية، ممزوجا بالطراز الفرنسي الحديث، ويسمى جاردن سيتي الجديدة.

وفي ختام الجولة، أشاد وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية الزامبي، بما شاهده من مشروعات وحجم الإنجاز بها، كما أثنى على حسن التعاون من مسئولي وزارة الإسكان، وكذا حسن الاستقبال والزيارة الناجحة، مؤكدا أنه يتم العمل على زيادة أُطر التعاون بين مصر وشقيقتها زامبيا في مختلف المجالات.
 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية زامبيا العاصمة الإدارية الجديدة حدائق العاصم بدر التجربة العمرانية المصرية

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