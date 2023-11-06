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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد صلاح: أوسوريو كان بيصعب عليه فوز الزمالك.. وقرار بيع ثلاثي الفريق «خاطئ»

صدى البلد

قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق، إن قرار إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، تأخر بعض الشيء، موضحًا أن الخسارتين المتتاليتين تبعد الفريق عن المنافسة.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن لاعبو الزمالك، أدوا ما عليهم قدر الإمكان، لكن بعض الألغاز و«التأليف» من المدرب أدت إلى سوء النتائج.

وأشار إلى أنه رغم تأييده قرار أوسوريو الذي جاء متأخرًا، إلا أنه كان لا بد أن يبقى حتى الانتهاء من مباراة بيراميدز، الأربعاء المقبل، بسبب ضيق الوقت، موضحًا أن أوسوريو لم ينجح مع الزمالك بسبب كونه شخص عنيد ويُعاند الجماهير.

وواصل تصريحاته «أوسوريو كان له ألغاز كبيرة في التدريب، ويصعب عليه فوز الزمالك، وكان كل مباراة يدخل فيه أهداف، وأولاد الزمالك كتير وكانوا أقرب للفريق من معتمد جمال البعيد تمامًا عن التدريب، لكن في النهاية هي فاتورة انتخابات يتم سدادها».

وعن ما فعله ثلاثي الزمالك، قال صلاح، إنه رافض تمامًا لما حدث، إلا أنه معترض في نفس الوقت على قرار الإدارة بعرضهم للبيع، كاشفًا عن وجهة نظره بأنه كان كافيًا معاقبتهم ماديًا، في ظل ظروف الفريق وحاجته لكل لاعبيه، خاصة وأنه قرار صعب تنفيذه.

وأوضح مدرب الزمالك السابق، أنه ليس من السهل تنفيذ قرار بيع ثلاثي الزمالك، خاصة وأن جميعهم لديهم مستحقات متأخرة لدى النادي، مستطردًا «النادي في حاجة إلى لاعبيه، وكان لا بد أن يكون العقاب مادي فقط، لكن ما فعله المجلس تهدئة للجماهير الرافضة لتصرفات اللاعبين».

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