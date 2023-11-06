حكم نذر المعصية وماذا يفعل من وقع فيه؟ أزهري يجيب

نذر المعصية حكمه وماذا يفعل من وقع فيه؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.

وقال مرزوق في جواب سائل يقول: ماذا يفعل من نذر أن يذبح ولده ؟: قبل أن نجيب عن السؤال نقول للذي نذر ذلك لقد ارتكبت جرمين عظيمين عند الله عز وجل:

(الأول) نذرت نذرا يعد ذنبا من أكبر الكبائر وهو قتل نفس حرم الله عز وجل قتلها إلا بالحق هذا هو الجرم الأول.

(الثاني) أنك نذرت قتل ولدك وهذا لا يفعله الحيوان فضلا عن الإنسان، وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( جعل الله الرحمة مائة جزء ، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا ، وأنزل في الأرض جزءا واحدا ، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ) صحيح البخاري كتاب الأدب باب جعل الله الرحمة مائة جزء رقم 6000 .

وأما عن علاج هذا الخطأ العظيم فعليك بشيئين

( الأول ) أن تكفر عن هذا النذر بكفارة يمين . فعن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كفارة النذر كفارة يمين )

انظر صحيح مسلم كتاب النذور باب في كفارة النذر رقم 4342 .

قال الإمام النووي : اختلف العلماء في المراد به : .

1 - حمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج كمن نذر أن يمتع عن كلام إنسان ما .

2 - حمله مالك وكثيرون على النذر المطلق كقوله على نذر .

3 - حمله بعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر .

4 - حمله جماعة من الفقهاء على جميع أنواع النذور، وقالوا : هو مخير في جميع النذور بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين.

وأكد العالم الأزهري، أن مما تقدم نقول لمن نذر أن يذبح ولده أن يمتنع عن ذلك لأن هذا الفعل من أكبر الكبائر وعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم فإن عجز عن ذلك فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.

أما ( الثاني ) عليه قبل الكفارة وبعدها أن يتوب إلى الله تعالى وأن يبتعد عن العبث والكبائر ولا سيما نذر المعصية، وأما عن نذر الطاعة فالأصل فيه أن ينفذ المسلم ما نذره فإن الله تعالى أثنى على الأبرار في سورة الإنسان فقال تعالى ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) الخ الأيات ، إلا إذا لم يستطع فإن عليه أيضا كفارة يمين .