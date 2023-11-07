أخبار التعليم .. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية .. التعليم تعلن التفاصيل الكاملة لـ اختبارات TOFAS لطلاب المدارس

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

لأعضاء هيئة التدريس..شروط التقدم لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية 2023

أعلنت جامعة عين شمس عن جوائز الجامعة التقديرية وكذلك التشجيعية للعام 2023 ، مؤكدة أن الجامعة تمنح الجوائز التقديرية بواقع عدد 17 جائزة في ثماني مجالات على النحو التالي: العلوم الطبية(ثلاث جوائز)- العلوم الهندسية(جائزتان) – العمارة(جائزة واحدة) - العلوم التكنولوجية(جائزتان)- العلوم التربوية(جائزة واحدة)- العلوم الأساسية(ثلاث جوائز) - العلوم الاجتماعية(أربعة جوائز) - العلوم الزراعية(جائزة واحدة)

طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية في زيارة إلى سايلو فودز

قام خمسون طالب و طالبة بالفرقة الاولي من كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقه برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تحت رعاية الدكتور هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية امس الاحد بزيارة مشروع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات، والذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي أقامتها الدولة المصرية في الآونة الأخير.

"المشكلات السياسية بأرمنيا وعلاقتها الخارجية".. رسالة دكتوراه لـ كريم سامي بجامعة حلوان

حصل المقدم كريم سامي إبراهيم، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في القانون الدولي، عقب مناقشة رسالته التي جاءت بعنوان "المشكلات السياسية بأرمنيا وعلاقتها الخارجية في الفترة من 1991م إلى 2014م".

التعليم تعلن التفاصيل الكاملة لـ اختبارات TOFAS لطلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عقد اختبارات (TOFAS) للعام الثالث على التوالي في الرياضيات في محافظات القاهرة - دمياط البحر الأحمر - اسوان - الجيزة - مطروح - الغربية - الاسكندرية - المنوفية - الدقهلية القليوبية ) .

جامعة حلوان: التعاون مع الجامعات المختلفة خطوة لرفع تصنيف الجامعة الدولي

تعقد جامعة حلوان العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المحلية و الدولية لتنفي مشاريع التبادل الطلابي و العمل علي اعداد برامج دراسية مشتركة لين الجامعات تلبي احتياجات العصر و متطلبات سوق العمل ، و ذالك حرصا علي تطوير العملية التعليمة و البحثية و تقديم افضل الخدمات لطلابها لاعداد اجيال قادرة على مواجهة التحديات .

ترقية 23 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 12 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الثانية للعام الجامعي 2023/2024 المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من هند حسن عبد النبى ، شريف محمد عبد السلام بكلية الطب ، هانى أمين الصاوى ، صبحى الصاوى محمد بكلية العلوم ، نانسى عبد المعبود الصاوى ، ميمونه محمد الأباصيري بكلية التربية النوعية.

جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية تنظم المؤتمر الدولي الثاني عن التنمية المستدامة

تنظم جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية، المؤتمر الدولي الثاني تحت شعار " معا لحل المشكلات للوصول لأهداف التنمية المستدامة" برعاية وزراء لتعليم العالى والبحث العلمى ، الشباب والرياضة ، التجارة والصناعة ، التضامن الإجتماعى ، البيئة ، رئيس أكاديمية البحث العلمى القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، و رئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة.

انطلاق المؤتمر الافتتاحي لنموذج المحاكاة السابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجامعة أسيوط

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات المؤتمر الافتتاحي، لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC)، فى نسخته السابعة بجامعة أسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

"الحلم الأخضر".. جامعة أسيوط تطلق الموسم الثاني من المنتدى البيئي"Cop28-Assiut".. غدًا

تشهد جامعة أسيوط، غداً الثلاثاء، وقائع انطلاق فعاليات المنتدى البيئي "Cop28-Assiut"، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب، تحت شعار: "الحلم الأخضر"، والممتدة فعالياته؛ خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.