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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأعضاء هيئة التدريس..شروط التقدم لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية 2023

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن جوائز الجامعة التقديرية وكذلك التشجيعية للعام 2023 ، مؤكدة أن الجامعة تمنح الجوائز التقديرية بواقع عدد 17 جائزة في ثماني مجالات على النحو التالي: العلوم الطبية(ثلاث جوائز)- العلوم الهندسية(جائزتان) – العمارة(جائزة واحدة) - العلوم التكنولوجية(جائزتان)- العلوم التربوية(جائزة واحدة)- العلوم الأساسية(ثلاث جوائز) - العلوم الاجتماعية(أربعة جوائز) - العلوم الزراعية(جائزة واحدة)

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مكتب الجوائز بجامعة عين شمس

ويأتي ذلك انطلاقا من رسالة مكتب الجوائز بجامعة عين شمس في تقديم كافة وسائل الدعم لأعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة في الترشح للجوائز. 

وأوضحت جامعة عين شمس أن علي أعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة الراغبين في الترشح  لجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية  2023  في مجالاتها المتنوعة السرعة في استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة، وتعبئة البيانات المطلوبة على قاعدة بيانات الجامعة المخصصة للجوائز. وذلك  في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2023، مع ضرورة مراعاة  استيفاء ما يلي :

1. خطاب الترشيح معتمد من الكلية.

2. ارفاق الإفادة باستيفاء المتقدم لتعبئة البيانات على موقع الجامعة للجوائز.
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

3. استيفاء جميع نماذج واستمارات  الجوائز  الموجودة بدليل جامعة عين شمس  للجوائز التقديرية والتشجيعية

4.  استيفاء جميع الشروط و المرفقات المطلوبة للجوائز

كما يسعد مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز، 
يرجى عدم التردد في مراجعة مكتب الجوائز.. 

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]

وتمنح الجامعة الجوائز التقديرية بواقع عدد 17 جائزة في ثماني مجالات على النحو التالي:

العلوم الطبية(ثلاث جوائز)- العلوم الهندسية(جائزتان) – العمارة(جائزة واحدة) - العلوم التكنولوجية(جائزتان)- العلوم التربوية(جائزة واحدة)- العلوم الأساسية(ثلاث جوائز) - العلوم الاجتماعية(أربعة جوائز) - العلوم الزراعية(جائزة واحدة)

بينما تمنح الجامعة الجوائز التشجيعية للعام 2023 بواقع عدد 10 جوائز في خمسة مجالات على النحو التالي:

العلــوم الأساسية (جائزتان) تتضمـن (جائــزة فــى مختلــف العلــوم الأساسية / جائـزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية (

العلــوم الزراعية (جائزتان) تتضمن (جائـزة فى مختلف العلوم الزراعية / جائزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية).

العلــوم الطبيـة (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الطبية / جائزه للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلـوم الطبية).

العلــوم الهندسـية (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الهندسية / جائزة فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الهندسية).

العلوم الاجتماعية (جائزتان)

يتــم الإعلان لــدى كليــات ومعاهــد الجامعــة عــن التقــدم لنيــل جوائــز الجامعــة (التقديرية – التشجيعية) واســتلام المســتندات المطلوبــة للتقــدم حتــى 31 ديســمبر 2023  مع ضرورة التقدم قبل هذا الموعد بفترة كافية ليتسنى مراجعة جميع الأوراق المطلوبة.

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن جوائز الجامعة التشجيعية وشروطها وآخر موعد لتقديم طلبات الترشح للعام 2023، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://staff.asu.edu.eg/ar/awards-system/award/1/ain-shams-appreciation-award

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن جوائز الجامعة التقديرية وشروطها وآخر موعد لتقديم طلبات الترشح للعام 2023، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/staffPortal/ar/page/1/ain-shams-university-appreciation-award

 

جامعة عين شمس مكتب الجوائز جوائز الجامعة التقديرية التشجيعية أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

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