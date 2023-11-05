لطلاب حقوق عين شمس.. أبرز التعليمات المهمة بشأن سداد المصروفات

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، تعليمات مهمة لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس بشأن سداد المصروفات الدراسية وامتحان الحاسب الآلي لطلاب الفرقة الرابعة للفصل الدراسي الاول العام الجامعي (2024/2023).

وأوضحت الكلية ، تعليمات مهمة لطلاب حقوق جامعة عين شمس بشأن امتحان الحاسب الآلي، وأن على طلاب الفرقة الرابعة انتظام الذين سددوا مصروفات الدراسة والحاسب الالي التوجة إلى وحدة تكنولوجيا المعلومات وذلك بعد دفع المصروفات المقررة عليه لتسجيل الأسماء.

وأشارت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إلى أن مكان الوحدة مبني (أ) الدور الخامس.

وناشدت الكلية، طلاب حقوق جامعة عين شمس بشأن امتحان الحاسب الآلي، بضرورة الدخول علي لينك المنصة https://asu2learn.asu.edu.eg/law/?lang=ar وإدخال اسم المستخدم الرقم القومي باللغة الإنجليزية وكلمة المرمر الموحدة 1.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن رفع محاضرات الحاسب الآلي، داعية طلاب حقوق جامعة عين شمس المقيدين بالفرقة الرابعة الراغبين في التقدم لامتحان الحاسب الآلي إلى الاستماع إلى ثلاث محاضرات ثم التقدم لوحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية لحجز موعد الامتحان، وذلك في يومي الاحد والاثنين من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة الواحدة ظهرًا.

وشددت كلية الحقوق جامعة عين شمس، بأنه قد تم تحديد الفصل الدراسي الاول لانهاء امتحان الحاسب الاَلي لطلاب كلية حقوق جامعة عين شمس المقيدين بالفرقة الرابعة انتظام، الفصل الدراسي الثاني للطلاب المقيدين بالفرقة الرابعة انتساب والبرنامجين الإنجليزي والفرنسي.

وأضافت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الطالب الذي يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد له سوف يرحل امتحانه إلى امتحانات دور مايو مع تحمله مسئولية ذلك.

وأكدت كلية الحقوق جامعة عين شمس، سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع ما بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر.

وكان قد نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، بالتعاون مع نادى الابتكار I club ندوة تعريفية بعنوان "ريادة الأعمال والتوظيف"، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة ناهد راحيل، منسق التدريب الميدانى بالكلية، وحاضر بها الدكتور إسلام عادل، مسئول الأنشطة الطلابية في مركز الابتكار بالجامعة.

افتتح الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الندوة، مؤكدًا أن التفكير بطريقة مختلفة ووجود حلول ابتكارية لتقديم خدمات جديدة للمجتمع هو البوابة الرئيسية لرفع الحواجز بين العلوم المختلفة والدمح بين دراسة اللغات والتميز بها داخل كلية الألسن والاستعانة بالعلوم المتنوعة لدمجها بشكل مبتكر لتقديم حلول للعديد من التحديات التى تواجه المجتمع المحيط بالطالب بعد تخرجة.

وتناول الدكتور إسلام عادل، مسئول الأنشطة الطلابية في مركز الابتكار بالجامعة، بداية فكرة مركز الابتكار بالجامعة والذي تم إنشائه عام ٢٠١٣ وكان قاصرًا على طلاب وخريجي كلية الهندسة، ومع حلول عام ٢٠١٩ أدركت إدارة الجامعة أن الابتكار مجالًا مفتوحًا أمام كل الكليات العملية والنظرية بكل تخصصاتها، ويعمل مركز الابتكار على زرع أساليب الابتكار في عقول الطلاب بجانب اكتساب المادة العلمية من خلال اكتساب مهارات يمكن تكييفها لخدمة الدولة والقدرة على تنفيذها خلافًا للتعليم ما قبل الجامعي.

وأضاف أن خلق ثقافة الابتكار عند الطلاب تشمل إعداد الخريج الموظف الذي يعمل في مؤسسات الدولة، و أخر يبتكر في ريادة الأعمال بهدف خلق بيئة مجتمعية متكاملة تستهدف خدمة الوطن بشكل فعال.