غدًا.. آخر موعد لغلق باب الالتماسات لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، آخر موعد لغلق باب الالتماسات إلكترونيًا أمام طلاب الدبلومات الدراسات العليا دور أكتوبر لعام 2023، موضحة أن التسجيل يتم خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2/11/2023 وحتي يوم الإثنين الموافق 6/11/2023.

كلية الحقوق بجامعة عين شمس

وأوضحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الالتماسات تقدم إلكترونيًا خلال أيام الإجازات الرسمية، وسيتم فحصها.

وأشارت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إلي أن إعلان النتيجة يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2023 قبل بدء الامتحانات الشفوية.

وكان قد أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، نتائج إمتحانات دور أكتوبر 2023 للدراسات العليا للدبلومات الآتية:

١- الشريعة الإسلامية

٢- العلوم الاقتصادية

٣- القانون الدولي

٤- العلاقات الدولية

٥- القانون المدني

٦- القانون الإجرائي

وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

وافتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات الأسبوع التوظيفى للجامعة " Career Week 2023 " في نسخته الثانية ، والذي ينظمه مركز التوظيف ، وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أيمن فريد ، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجى و التدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مركز التوظيف، الدكتورة شهيرة سمير ، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، الدكتورة ريم الكباريتي، مدير إدارة رابطة الخريجين ، وعددا من عمداء ووكلاء الكليات ومديري المراكز .

خلال كلمته تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،رئيس الجامعة، بالشكر للأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي الفترة الانتقالية التى تولت خلالها القيام بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، كما تقدم بالشكر للقائمين علي هذا الحدث الهام والذي يربط طلاب وخريجى الجامعة مع الشركات المحلية و العالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدى نخبة من الخبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.

وأشاد بدور مركز التوظيف ، والذي يعمق روح الإنتماء بين الطالب وجامعته ، حيث يقدم له فرص تدريبية وفرص عمل ، مما يشعره أن الجامعة لم تمده بالخبرات الأكاديمية فحسب لكنها دعمته أيضا بالخبرات العملية لبناء مستقبله .

وأكد رئيس جامعة عين شمس أنه علي مركز التوظيف أن يحرص علي الحصول علي رجع الصدى باستمرار من شركات التوظيف المختلفة لسد الفجوة بين الجامعة وسوق العمل ، بتحديث بعض المقررات الدراسية لتهيئة الطلاب لسوق العمل ، وتنمية مهاراتهم بالدورات التدريبية المختلفة .

واستهلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، كلمتها بتقديم التهنئة للأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين علي تولي رئاسة الجامعة ، متمنية له التوفيق والسداد ، كما تقدمت بالشكر لكافة القائمين علي الأسبوع التوظيفي ، والذي يمثل حلقة ضمن سلسلة من الأنشطة التى تقدمها الجامعة لربط الطالب والخريج بسوق العمل .