تعرف على شروط التقدم لجائزة جامعة عين شمس التقديرية

كشفت جامعة عين شمس عن تفاصيل جديدة في جوائز جامعة عين شمس التقديرية في مجال العلوم التربوية والجائزة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الطبية 2022-2023.

جوائز جامعة عين شمس التقديرية

وأعلنت جامعة عين شمس، فتح باب التقدم لجوائز الجامعة التقديرية وكذلك التشجيعية للعام 2023، وتمنح الجامعة الجوائز التقديرية بواقع 17 جائزة في ثماني مجالات على النحو التالي:



العلوم الطبية (ثلاث جوائز)

- العلوم الهندسية (جائزتان)

– العمارة (جائزة واحدة)

- العلوم التكنولوجية (جائزتان)

- العلوم التربوية (جائزة واحدة)

- العلوم الأساسية (ثلاث جوائز)

- العلوم الاجتماعية (أربعة جوائز)

- العلوم الزراعية (جائزة واحدة)

بينما تمنح الجامعة الجوائز التشجيعية للعام 2023 بواقع عدد 10 جوائز في خمسة مجالات على النحو التالي:

العلــوم الأساسية (جائزتان) تتضمـن (جائــزة فــى مختلــف العلــوم الأساسية / جائـزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية.

العلــوم الزراعية (جائزتان) تتضمن (جائـزة فى مختلف العلوم الزراعية / جائزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية).

العلــوم الطبيـة (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الطبية / جائزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلـوم الطبية).

العلــوم الهندسـية (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الهندسية / جائزة فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الهندسية).

العلوم الاجتماعية (جائزتان).

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم للجوائز، وذلك قبل هذا الموعد بفترة كافية حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة.

وأشارت جامعة عين شمس، إلى أنه تم تمديد موعد استقبال الترشيحات لجائزة عين شمس التقديرية في مجال العلوم التربوية وجائزة عين شمس التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الطبية حتى 15 يناير 2023.

وأكدت جامعة عين شمس أن قرار المد جاء ذلك بناءً على موافقة الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مع سرعة الانتهاء من جميع الأوراق والاعتمادات وضرورة مراجعة الإدارة العامة للبحوث لمراجعة الاستيفاء لمتطلبات الجائزة قبل 15 يناير 2023.

يذكر أن الإدارة العامة للبحوث العلمية بـ جامعة عين شمس تقوم سنويًا خلال شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام بالكتابة لوكلاء كليات الجامعة ومعهديها لتقديم بأسماء الأساتذة المرشحين والأساتذة أعضاء لجان المحكمين لجائزة جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية وتتخذ الخطوات التالية:

- يتم الإعلان لدى كليات ومعاهد الجامعة عن التقدم لنيل جوائز الجامعة (التقديرية - التشجيعية) واستلام المستندات المطلوبة للتقدم خلال الفترة من أول سبتمبر وحتى 31 ديسمبر من كل عام.

- ترشح مجالس الأقسام مرشح واحد لكل مجال ممن توافر فيهم شروط التقدم.

- يجوز أن ترشح إدارة الجامعة مرشح واحد لكل مجال ممن توافر فيهم شروط التقدم.

- يصادق مجلس الكلية أو المعهد على ترشيحات مجالس الأقسام للتقدم للجوائز وإرسال خطاب الترشيح مرفقا به المستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة للبحوث العلمية.

- يتم مراجعة ملف المتقدم من خلال مكتب الجوائز وذلك في ضوء اللائحة التي تنظم الشروط الواجب توافرها في المتقدم ومتطلبات التقدم وذلك خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف.

- في حالة وجود أي أسباب تؤدى الى عدم قبول ملف المتقدم يتم ارجاع الملف الى المتقدم لاستكمال الملف وفقا للمطلوب وإعادة تقديمه مرة أخرى خلال أسبوع.

- يجوز للمرشح أن يتقدم لمكتب الجوائز بتقديم كافه الاستشارات المطلوبة للمساعدة في استكمال الملف وفقا المطلوب وفقا للمطلوب وإعادة تقديمه مرة أخرى.

شروط التقدم لجائزة الجامعة التقديرية (بالإضافة إلى الشروط العامة):

1. أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل بجامعة عين شمس في درجة أستاذ.

2. أن يكون المتقدم قد أدى للجامعة وللوطن خدمات علمية واضحة وله مدرسة علمية متميزة وبحوث علمية مبتكرة ومنشورة.

3. أن لا يكون المتقدم قد حصل على جائزة الجامعة التقديرية من قبل في أي مجال من مجالات الجائزة.

متطلبات التقدم لجائزة الجامعة التقديرية:

1. تقديم المستندات المطلوبة وفقاً للنماذج المعدة للترشيح للجائزة.

2. تقديم ما يفيد بإنتاجه العلمي شاملا البحوث المنشورة والرسائل العلمية التي أشرف عليها.

3. المؤلفات العلمية والأنشطة الثقافية للمرشح.

4. النشاط الجامعي للمرشح وما أداه للجامعة وللوطن من خدمات علمية ومجتمعية.

5. الأعمال الإنشائية والمناصب الإدارية.