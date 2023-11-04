آخر موعد لغلق باب الالتماسات لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، آخر موعد لغلق باب الالتماسات إلكترونيًا أمام طلاب الدبلومات الدراسات العليا دور أكتوبر لعام 2023، موضحة أن التسجيل يتم خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2/11/2023 وحتي يوم الإثنين الموافق 6/11/2023.

كلية الحقوق بجامعة عين شمس

وأوضحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الالتماسات تقدم إلكترونيًا خلال أيام الإجازات الرسمية، وسيتم فحصها.

وأشارت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إلي أن إعلان النتيجة يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2023 قبل بدء الامتحانات الشفوية.

وكان قد أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، نتائج إمتحانات دور أكتوبر 2023 للدراسات العليا للدبلومات الآتية:

١- الشريعة الإسلامية

٢- العلوم الاقتصادية

٣- القانون الدولي

٤- العلاقات الدولية

٥- القانون المدني

٦- القانون الإجرائي

وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

وعقدت لجنة تقييم دراسات الجدوى المقدمة من الطلاب المنتجين والمشاركين في مبادرة الطالب المنتج؛ للحصول على الدعم الممول من وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وريادة الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن.

وفى إطار مبادرة الطالب المنتج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس ، تم ولقد شكلت اللجنة من السادة الدكتور جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة و مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ، الدكتورة يمنى صفوت وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية والمراجعة ، أ. ريهام عبد الرحمن منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس ، حيث استقبلت اللجنة عدد من المشروعات المنتجة من الطلاب المتقدمين من الكليات المختلفة ( الحقوق – الألسن – التجارة – التربية – البنات -...) ، والتى شملت على مشروعات مختلفة ( المنسوجات – السجاد اليدوي – الإكسسوارات والحلى – الشموع – التطريز- الشنط اليدوية – مشغولات النحاس الأحمر المقاوم للصدى – منتجات الريزين – العطور – الكروشية – المكرميات - مشروع Es Move لتوليد الطاقة الكهربائية_...) .

كما جرى فرز تقييمات السادة المحكمين لاختيار وترشيح المشروعات الفائزة للحصول على الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة تتراوح من 10 آلاف إلى 15 ألفاً للمشروع الواحد.