غدًا.. انطلاق فعاليات الأسبوع التوظيفي بجامعة عين شمس ”Career Week 2023”

تنطلق يوم السبت القادم فعاليات الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس ” Career Week 2023 ” في نسخته الثانية، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ريم الكباريتي، المدير التنفيذي لرابطة خريجي الجامعة، الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس

يشارك في الحدث الذي يستمر على مدار أيام 4, 5, 6 نوفمبر، عدداً كبيراً من الشركات و المؤسسات ، بهدف دعم التواصل بين طلاب وخريجي جامعة عين شمس ( في العاميين الأخريين ) مع الشركات المحلية و العالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدى خبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.

يقام “Career Week 2023 ” علي مدار الثلاث أيام بمقر المركز بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساءا، وقد تم تخصيص اليوم الأول ، الموافق السبت 4 نوفمبر لطلاب وخريجى كليات الهندسة، الحاسبات و المعلومات معلومات واليوم الثانى لكلية التجارة واليوم الثالث والأخير لطلاب وخريجى كليات الألسن، الأداب, الحقوق و التربية.

و يمكنكم التسجيل من خلال الرابط التالى

https://asucareercenter.icareerhub.com/

وكان قد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيسا لجامعة عين شمس ، شغل الدكتور محمد ضياء منصب عميد كلية طب الأسنان منذ ۲۰۱۷/۷/۲۰.

حصل الدكتور محمد ضياء علي بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان دور مايو ۱۹۸۸، ثم حصل علي درجة الماجستير في طب وجراحة الفم والأسنان فرع جراحة الفم والتخدير دور ديسمبر ۱۹۹٦ ، كما نال درجة الدكتوراه في طب الأسنان الإكلينيكية فرع جراحة الفم والفك والتخدير في ۲۰۰۲/۸/۱۸ .

تولي سيادته القيام بأعمال رئيس مجلس قسم جراحة الوجه والفكين اعتبارا من ۲۰۱۳/۳/۳۱ حتى ٢٠١٤/٧/٣١ بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ثم عين رئيسا لمجلس قسم جراحة الوجه والفكين اعتبارا من ۲۰۱٤/۸/۱ حتى ٢٠١٤/١١/١٧

تولي الدكتور محمد ضياء منصب وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب الاسنان اعتبارا من ۲۰۱٤/۱۱/۱۸ حتى ۲۰۱۷/۷/۱۹.

كما قام بالاشراف على قسم العلاج التحفظي لمدة عام اعتبارا من ۲۰۲۱/۱/۲٥.

اشرف الدكتور محمد ضياء علي العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير

وقد شهدت كلية طب الأسنان خلال توليه منصب عميد الكلية عددا من الافتتاحات الهامة منها افتتاح ٩ عيادات متخصصة، بالإضافة إلى غرف عمليات وآخرين للافاقة، عيادة خارجية لاستقبال المرضى، وعيادة قسم الأشعة والذى يضم جهاز "بانوراما"، وأشعة مقطعية يستخدم لعمل أشعة على الوجه والفكين، بالإضافة إلى عيادة طب الفم وعلاج اللثة، وعيادة الاستعاضة الصناعية لتركيب أطقم الأسنان المتحركة، بتكلفة الإجمالية بلغت ١٥ مليون جنيه.

كما تم افتتاح عيادة الامتياز الجديدة، والتي تتضمن عدد 25 ماكينة ملحق بها كل من غرف الأشعة، وغرف التمريض، لخدمة طلاب وطالبات الامتياز في الكلية، هذا بالإضافة إلى خدمة كل من طلاب وطالبات الامتياز داخل كليات طب الأسنان في الجامعات الأخرى.

إلى جانب وحدة التعقيم المركزي، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية، وتم العمل على إنشائها وفقًا لأدق وأحدث المعايير والمواصفات العالمية، وتضم مغسلتين سعة الواحدة 200 لتر، ووحدة تكييف خاصة مزودة بفلاتر بكتيرية، وتعمل وحدة التعقيم المكونة من غرفتين على إتمام عملية التعقيم لكافة الأدوات التي يستخدمها الطلاب خلال ساعة واحدة، وتخدم الوحدة 2500 طالب بمختلف المراحل.

كما تسلمت الكلية شهادة الاعتماد والجودة لتصبح كلية معتمدة.