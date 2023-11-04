انطلاق مؤتمر التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي بحقوق عين شمس

تنظم جامعة عين شمس اليوم فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بعنوان "التحديات والأفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي" بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور جويدو ويستكامب، المدير الأكاديمي لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية، جامعة كوين ماري، السيد ألفونسو فيردو بيريز، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، السيد أليكس إيفانكو، رئيس مجموعة العمل الرابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال)، الدكتور كاتالين ليجيتي، نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي ،AIDP، عميد كلية الحقوق والاقتصاد والمالية بجامعة لوكسمبورغ.

فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق

ويهدف الموتمر الي تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وبيان دور القواعد القانونية، الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في تنظيم مجالاتها المختلفة.

ويناقش المؤتمر عدة محاور منها:

المسئولية الشرعية والقانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، الأحكام الشرعية والقانونية للتعاملات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذكاء، أحكام قواعد الملكية في أنشطة الذكاء الاصطناعي ويناقش المحور الرابع الجوانب الاقتصادية لأنشطة الذكاء الاصطناعي، بينما يتناول المحور الخامس آثار الذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة، ويدور المحور السادس عن البعد الأخلاقي لممارسات الذكاء الاصطناعي.

وذلك اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة صباحا بكلية الحقوق بالحرم الرئيسي للجامعة.

وكان قد عقدت لجنة تقييم دراسات الجدوى المقدمة من الطلاب المنتجين والمشاركين في مبادرة الطالب المنتج؛ للحصول على الدعم الممول من وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي جاء ذلك، تحت رعاية الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وريادة الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن.

وفى إطار مبادرة الطالب المنتج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس ، تم ولقد شكلت اللجنة من السادة الدكتور جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة و مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ، الدكتورة يمنى صفوت وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية والمراجعة ، أ. ريهام عبد الرحمن منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس ، حيث استقبلت اللجنة عدد من المشروعات المنتجة من الطلاب المتقدمين من الكليات المختلفة ( الحقوق – الألسن – التجارة – التربية – البنات -...) ، والتى شملت على مشروعات مختلفة ( المنسوجات – السجاد اليدوي – الإكسسوارات والحلى – الشموع – التطريز- الشنط اليدوية – مشغولات النحاس الأحمر المقاوم للصدى – منتجات الريزين – العطور – الكروشية – المكرميات - مشروع Es Move لتوليد الطاقة الكهربائية_...) .

كما جرى فرز تقييمات السادة المحكمين لاختيار وترشيح المشروعات الفائزة للحصول على الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة تتراوح من 10 آلاف إلى 15 ألفاً للمشروع الواحد.