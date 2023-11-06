جامعة حلوان: التعاون مع الجامعات المختلفة خطوة لرفع تصنيف الجامعة الدولي

تعقد جامعة حلوان العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المحلية و الدولية لتنفي مشاريع التبادل الطلابي و العمل علي اعداد برامج دراسية مشتركة لين الجامعات تلبي احتياجات العصر و متطلبات سوق العمل ، و ذالك حرصا علي تطوير العملية التعليمة و البحثية و تقديم افضل الخدمات لطلابها لاعداد اجيال قادرة على مواجهة التحديات .

وقد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدى البلد حول فائدة هذه البروتوكولات انها تؤدى إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية وتدفعهم للاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي و تسهم في توسيع افاق الطلاب و الباحثين و ابقائهم علي اطلاع بكافة التطورات التكنولوجية الحديثة ، كما تعمل علي اعداد برامج دراسية مواكبة لكافة التطورات التكنولوجية بكافة المجالات .

و تابع قنديل ان بروتوكولات التعاون تعمل علي رفع تصنيف الجامعات الدولية عن طريق تطوير قدرات الطلاب و دمج البرامج الدراسية ما يسهم في تحقيق التنمية

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بكلية التربية الفنية بالجامعة.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور نبيل عبد السلام عميد الكلية، والدكتور محمود حامد العميد الأسبق، والدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية، والدكتورة هناء محمد الحسيني مدير مركز ضمان الجودة، وممثل الإدارة العليا للجودة.

كما حضر من فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، الدكتور أحمد حسين السيد عبد الجواد رئيس الفريق، والدكتورة نادية حسن السيد، والدكتور وجدي رفعت نخلة، والدكتور عمرو عبد القادر.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور السيد قنديل على أن الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة من المراجعين الداخليين الذين يقومون بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بضمان الجودة بكافة كليات وإدارات الجامعة.

كما التقى الدكتور السيد قنديل بقيادات الكلية، مؤكدًا على ضرورة تطوير المعامل التعليمية لتدريب الطلاب لتحقيق جودة التعليم.

وأشار إلى أن جودة التعليم تتحقق من خلال تدريب الطلاب والتطوير للمادة التعليمية، وجودة الأستاذ من خلال اتاحة فرصة للسفر للخارج للاطلاع على الثقافات المختلفة، بالإضافة إلى جودة المنشأة.

ودعا الدكتور قنديل، إلى التفكير بشكل إبداعي لمواكبة التطورات العالمية، مؤكدًا أن كلية التربية الفنية من الكليات الرائدة التي تؤكد على فلسفة الجامعة بأنها جامعة تكنولوجية فنية ذات تخصصات فريدة.

كما تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم مقر الجامعة بالمهندسين؛ حيث تفقد عمليات التطوير الجارية هناك تمهيدًا لإنشاء فرع لمركز اللغات، وكذلك مركز الاستشارات.



وأكد رئيس جامعة حلوان دور الجامعة في عمليات التطوير وتحديث منشآتها، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة لطلابها.

كما قام الدكتور قنديل بجولة أخرى إلى معهد الملكية الفكرية بالجامعة، وكان في استقباله الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.



وأكد دور المعهد في تشجيع الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيداً بالدور الريادي للمعهد على المستوى المحلي والإقليمي.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات التى يجريها الدكتور قنديل على متابعة العملية التعليمية والأنشطة البحثية والتطويرية بالجامعة، والوقوف على احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق التميز والريادة.

وقد قام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بجولة تفقدية إلى جامعة حلوان الأهلية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتفقد مدرجات الدراسة، والاستماع إلى الطلاب والتعرف على جميع المعوقات والتحديات التي تواجههم.

وخلال الجولة، وعد الدكتور قنديل بحل كافة المشكلات التي يعاني منها الطلاب، والعمل على تذليل أي عقبات أمام مسيرتهم التعليمية، مشددًا على أن الطالب هو الأولوية القصوى بالنسبة لإدارة الجامعة.

ووجه الدكتور قنديل كلمة للطلاب أكد فيها حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة، وتعزيز التواصل المباشر مع الطلاب للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بشكل مستمر، داعيًا الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم العلمية.