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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية تنظم المؤتمر الدولي الثاني عن التنمية المستدامة

جمعية المرأة في العلوم
جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية

تنظم جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية، المؤتمر الدولي الثاني تحت شعار " معا لحل المشكلات للوصول لأهداف التنمية المستدامة" برعاية  وزراء لتعليم العالى والبحث العلمى ، الشباب والرياضة ،  التجارة والصناعة ،   التضامن الإجتماعى ،   البيئة ،  رئيس  أكاديمية البحث العلمى  القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، و رئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة.

و يهدف  المؤتمر الى مناقشة المشاكل المحلية في محاولة للوصول لإيجاد حلول دولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ومن أهم المشكلات التى تتعرض لها جلسات المؤتمر:
1- القضاء على الفقر
2- القضاء التام على الجوع
3- الوصول للصحة الجيدة والرفاه
4- التعامل مع الأثار السلبية للتغيرات المناخية ، وذلك لتحقيق الهدف السابع عشر وهو المشاركة فى تحقيق الأهداف.

ويتم افتتاح المؤتمر يوم 12 نوفمبر 2023 فى القاعة الجديدة  بالمركز القومى للبحوث علي ان تستكمل فعاليات المؤتمر فى الفترة من 13- 15 نوفمبر 2023 بقرية موسى كوست فى عيون موسى.

وتشمل فعاليات اليوم الاول كلمتي  الدكتور  ميرفت فوده رئيس الجمعية و الدكتور  حسين درويش للترحيب بالوزراء لرعاية وحضور المؤتمر أو مندوبيهم وكذلك رئيس أكاديمية البحث العلمى رئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة على رعاية المؤتمر والسادة والسيدات الحضور .

كما يلقي الوزراء أو المندوبون كلمة وسوف يحاضر العديد من الأساتذة العلماء فى مختلف التخصصات وهم: أحمد نصار يتحدث عن علوم الأهرام كسفينة نجاة للإنسانية (النجاه الأخيرة للعالم ) ، دانيال جوستاف .. منظمة الفاو.. يتحدث عن التنمية المستدامة والغذاء ،  محمد صبحى حسانين .. نائب أول رئيس الاتحادين المصرى والعربى للرياضة الجامعية ورئيس الاتحاد الرياضى لجامعات دول شمال إفريقيا.. يتحدث عن الرياضة فى مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية والتقدم التكنولوجى. شريف الطحان .. رئيس الإتحاد الدولى للتنمية المستدامة. يتحدث عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الحقيقة والخيال ، آمنة فزاع .. وتتحدث عن دور منظمات المجتمع المدنى فى الإستدامة بمصر كنموذج للمجتمع الأفريقى ،  احمد مختار شركة أجرى تى. مدير المشروعات الزراعية والتعاون الدولى .. يتحدث عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى العالمى. 

وتشمل فعاليات اليومين الثاني والثالث جلسات عن الابتكار الغذائي للقضاء علي الجوع وتحقيق صحة جيدة  ، الاهداف المستدامة للعلوم الصيدلية  ، البيئة المستدامة، الصحة الجيدة والرفاه.

وسوف يحاضر عدد من الباحثين الأجانب حضور من السودان – اليمن – الولايات المتحدة والهند و عن طريق زووم من ( تركيا و بلجيكا).

Jobs Education أكاديمية البحث العلمي أهداف التنمية المستدامة التضامن الاجتماعي

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