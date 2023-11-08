إبراهيم عيسى: طوفان الأقصى دمرت غزة والعرب أضاعوا فلسطين أكثر من مرة..فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إسرائيل كانت وعد وتحولت الآن لدولة والعكس كانت فلسطين دولة والآن أصبحت وعد، موضحا أنه حتى عام 1917 إسرائيل كانت وعد، ودولة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي هم أول من اعترفوا بالاحتلال الإسرائيلي.

إبراهيم عيسى:الانحياز الغربي سياسية واضحة

وأشار "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن نصف مساحة فلسطين فنت في عام 1967، موضحا أننا الآن من خلال ردود أفعالنا كعرب أضعنا فلسطين أكثر من مرة وتنهي وتفني غزة الآن.

وأوضح إبراهيم عيسى أن الانحياز الغربي سياسية واضحة ولكنها ليست سياسة جديدة على الإطلاق، مشددًا على أننا نتصرف بنفس المشهد ونكرره في كل موقف، موضحا أن الحرب ليست سبيل لعودة فلسطين.



وتابع إبراهيم عيسى، قائلاً: "طوفان الأقصى" زلزلت القضية الفلسطينية ودمرت قطاع غزة، وأننا كعرب لا نحاول التعلم من أخطائنا ونعيدها ونتكررها طوال الوقت.

