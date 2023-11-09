منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

يبحث الكثير أسعار السجائر الجديدة، خاصة بعد إعلان أن أحد البنوك الخاصة سيضخ اعتمادات دولارية للإنتاج، وفقا لما أكده إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر.

ويبحث الكثيرون عن أسعار السجائر الجديدة اليوم في مصر، إذ كشف إمبابي، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن البرلمان أصدر التشريع الضريبي بشأن أسعار السجائر، منوها أن سعر السجائر وفق الفئات جاء كما يلي بعد زيادة سعرها اليوم كالتالي:

بوكس 10 بـ 20 جنيهًا.

كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا.

كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.

بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا.

كليوباترا سوبر 27 جنيهًا.

مونديال أحمر- أزرق - سيلفر 27 جنيهًا.

مونديال سويتش "منتول - بلوبيري 27 جنيهًا.

كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.

ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.

فايسروي/ بال مال 42 جنيهًا.

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أسعار السجائر الجديدة

الفئة الأولى الشعبي، 31 جنيها، بعد 55 جنيها أي أنها ستتراجع 24 جنيها.

الفئة الثانية الـ إل إم، بـ 45 جنيها.

الفئة العليا الثالثة بـ65 جنيها بعد 90 جنيها.



اعتمادات دولارية و استراتيجية جديدة

وعلق رئيس شعبة الدخان والسجائر قائلا: الفترة المقبلة شهدت تقلبات في الدولار، وتوسيع الشرائح سيتم وفق استراتيجية جديدة للتعامل مع السوق من قبل الشركة الشرقية للدخان لخفض الأسعار، منوها أن أحد البنوك الخاصة سيضخ اعتمادات دولارية للإنتاج.



وعلق قائلا: قطاع السجائر سيوفر للدولة نحو 88.6 مليار جنيه خلال العام الجاري، والسجائر قطاع لا يشهد مقاطعة أبدا.

في المقابل تعتبر أسعار السجائر الجديدة التي أعلن عنها رئيس شعبة الدخان والسجائر، هي الأسعار الرسمية بعد قرار جديد من مجلس النواب بزيادة ضريبة القيمة المضافة على كل أنواع السجائر.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذي يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.

أسعار السجائر اليوم كليوباترا

ويهتم الكثيرون بالبحث عن أكثر السجائر شعبية وهي أسعار السجائر اليوم كليوباترا، والتي ستشهد زيادة جديدة بعد موافقة مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر.

وكشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل وليس السجائر فقط.

سبب زيادة أسعار السجائر

وأوضح أن مشروع القانون لزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر، جاء لسد فجوة الإنتاج بما يحقق أثرا إيجابيا يعود على الموازنة العامة للدولة.

أسعار السجائر الجديدة

8 مليارات جنيه سنويا

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة المضافة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويا.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.

أسعار السجائر الجديدة اليوم 2023

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الطفيفة، حيث كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، موضحا أن هناك زيادة تقدر بـ50 قرشا على علبة السجائر كليوباترا وأخواتها، و50 قرشا على الفئة الوسطى والفئة العليا.

أسعار السجائر الجديدة

وفيما يلي الأسعار المتوقعة بحسب ما قال إمبابي في تصريحات تليفزيونية:

1- سعر علبة السجائر كليوباترا وأخواتها لن يتخطى الـ31 جنيها.

2- أما سجائر الفئة الوسطى مثل «إل إم» وأخواتها لن تزيد على 43 جنيها.

3- أما سجائر الفئة العليا «المارلبورو» فستكون بين 55- 60 جنيها فقط.

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الرسمية المعلنة من الشركة الشرقية للدخان قبل الزيادة:

- بوكس «10»: 15 جنيها.

- كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها.

- كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.

- مونديال سويتش «منتول- بلوبيري»: 24 جنيها.

- كليوباترا بلاك: 24 جنيها.

- ماتوسيان سوبر: 24 جنيها.

- فايسروي /بال مال: 23 جنيها