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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو| مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار السجائر.. والأرصاد تكشف عن طقس الأيام المقبلة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

شهدت أخبار التوك شو، اليوم، عددا من الملفات والقضايا المهمة، ويأتي على رأسها القضية الفلسطينية، والارصاد، سعر صرف الدولار، والحديث حول مخطط إسرائيل الجديد بشأن تهجير الفلسطينيين وإليكم أبرز التفاصيل:


السفير الفلسطيني بمصر: الرواية الإسرائيلية الكاذبة لم تعد كما كانت عليه سابقا
قال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، إنّ إسرائيل مشروع استعماري إمبريالي رعته بريطانيا وأمريكا منذ صدور بلفور من أجل إقامة جسم بشري غريب يشكل مخلبا أو قاعدة للاستعمار العالمي والإمبريالية العالمية في المنطقة.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023
استعرضت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.


تعرف على أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقما جديدا
قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.


مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: معبر رفح بوابة الحياة الوحيدة المتاحة لسكان غزة
تفقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، شاحنات المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، فور وصوله إلى المعبر.


الطاقة الفلسطينية: تدمير 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة
قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إنه تم تدمير 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.


مفاجأة سارة للمواطنين تنتظر أسعار السجائر.. تفاصيل
أكد إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أن القضاء على العشوائية، والاحتكار، بسوق السجائر سينتج عنه استقرار كبير، ويكون هناك ثبات في الأسعار.


الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية.. والعظمى على القاهرة 30 درجة| فيديو
قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرار تام في الأحوال الجوية، في معظم محافظات الجمهورية، مؤكدة أن هناك ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة.

 

فتاة تتخلص من ابن جارتها في الشرقية بطريقة وحشية.. شاهد
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" تخلصت من ابن جارتها وجلست "تشرب الشاي" في الشرقية وأم الضحية لا تعرف السبب وتنهار".


درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023
قدّمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.


دياب اللوح: مصر ترعى المصالحة الفلسطينية ونتمسك بهذا الدور
أكد السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، أنّ السلطة الفلسطينية ترعى أبناء شعب قطاع غزة وتقدم لهم كل الخدمات الحيوية في أهم قطاعين وهما الصحة والتعليم، معقبًا : "نحن شعب واحد وأصحاب قضية واحدة وعلى أرض واحدة وتحت قيادة واحدة".

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