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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دياب اللوح: مصر ترعى المصالحة الفلسطينية ونتمسك بهذا الدور

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر

أكد السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، أنّ السلطة الفلسطينية ترعى أبناء شعب قطاع غزة وتقدم لهم كل الخدمات الحيوية في أهم قطاعين وهما الصحة والتعليم، معقبًا : "نحن شعب واحد وأصحاب قضية واحدة وعلى أرض واحدة وتحت قيادة واحدة".

وأضاف "اللوح"، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الوقت ليس مناسبا للخلافات بين فتح وحماس، صحيح أن هناك انقسام فلسطيني فلسطيني، ومصر ترعى الحوار الوطني الفلسطيني والمصالحة الوطنية الفلسطينية ونتمسك بالدور المصري في رعاية المصالحة ونرحب بأي جهود أخرى للمساهمة في إنهاء هذا الانقسام، وأعتقد أنه قد حان الوقت لاستكمال ما بدأناه من حوار في مصر منذ عام 2017، ونقول إن التعددية السياسية أمر طبيعي والخلاف في الرأي أمر طبيعي أيضا".

 

السلطة الفلسطينية وطنية
 


وشدد سفير دولة فلسطين لدى مصر، على أن السلطة الفلسطينية وطنية ومسؤولة عن كل أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد داخل وخارج فلسطين بقرار عربي ودولي.

 

اللوح دياب اللوح سفير دولة فلسطين مصر السلطة الفلسطينية القاهرة الإخبارية

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