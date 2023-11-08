عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير الفلسطيني بمصر: الرواية الإسرائيلية الكاذبة لم تعد كما كانت عليه سابقا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، إنّ إسرائيل مشروع استعماري إمبريالي رعته بريطانيا وأمريكا منذ صدور بلفور من أجل إقامة جسم بشري غريب يشكل مخلبا أو قاعدة للاستعمار العالمي والإمبريالية العالمية في المنطقة.

 

وأضاف "اللوح"، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل ليست مجرد دولة بالنسبة إلى أمريكا، ولكنها قاعدة استعمارية لها ولبريطانيا ولبعض الدول الأوروبية الأخرى، وهو ما يدركه الفلسطينيون جيدا.

 

وأوضح سفير دولة فلسطين لدى مصر، أن التيار الصهيوني يتحكم في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي والإعلام أيضا، ولكن استطاعت فلسطين بالشراكة الكاملة مع الدول العربية أن تحدث تحولا جوهريا نوعيا في الرواية على المستوى الأمريكي والأوروبي بخصوص ما يحدث في الفترة الراهنة، ومن خلال العمل العربي المشترك والجاليات الفلسطينية والمصرية والعربية والإسلامية والصديقة. 

 

و اكمل السفير دياب اللوح قائلا : هناك مظاهرات عارمة في الشارع الأمريكي والشارع الأوروبي، والنبرة لدى المواطن الغربي أصبحت تختلف عن السابق، ولم تعد الرواية الإسرائيلية الكاذبة المفبركة التي سوقها الإعلام الصهيوني وآلته في المجتمع الغربي كما كانت عليه سابقا.

السفير الفلسطيني مصر الرواية الإسرائيلية إسرائيل فلسطين الفلسطينيون السفير دياب اللوح القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

ترشيحاتنا

حتحوت يكشف اسم المرشح لخلافة أوسوريو في الزمالك

مدير المستشفى الإندونيسي: مئات المصابين ينتظرون العمليات الجراحية وجروحهم تتعفن

إعلامي شهير يكشف عن أقوال فتوح خلال تحقيق نادي الزمالك.. تفاصيل

دياب اللوح: مصر ترعى المصالحة الفلسطينية ونتمسك بهذا الدور

كولر يتحفظ على تجديد عقد معلول

تحذير عاجل من مجموعة السبع إلى روسيا وكوريا الشمالية| ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

حيلة أكثر غرابة للتخلص من الضباب على زجاج السيارات في ثوان معدودة

جاكيت نادين نجيم يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

أدهم نابلسي يناشد الفنانين: توبوا إلى الله واتركوا المعاصي .. فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ