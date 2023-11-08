السفير الفلسطيني بمصر: الرواية الإسرائيلية الكاذبة لم تعد كما كانت عليه سابقا

قال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، إنّ إسرائيل مشروع استعماري إمبريالي رعته بريطانيا وأمريكا منذ صدور بلفور من أجل إقامة جسم بشري غريب يشكل مخلبا أو قاعدة للاستعمار العالمي والإمبريالية العالمية في المنطقة.

وأضاف "اللوح"، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل ليست مجرد دولة بالنسبة إلى أمريكا، ولكنها قاعدة استعمارية لها ولبريطانيا ولبعض الدول الأوروبية الأخرى، وهو ما يدركه الفلسطينيون جيدا.

وأوضح سفير دولة فلسطين لدى مصر، أن التيار الصهيوني يتحكم في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي والإعلام أيضا، ولكن استطاعت فلسطين بالشراكة الكاملة مع الدول العربية أن تحدث تحولا جوهريا نوعيا في الرواية على المستوى الأمريكي والأوروبي بخصوص ما يحدث في الفترة الراهنة، ومن خلال العمل العربي المشترك والجاليات الفلسطينية والمصرية والعربية والإسلامية والصديقة.

و اكمل السفير دياب اللوح قائلا : هناك مظاهرات عارمة في الشارع الأمريكي والشارع الأوروبي، والنبرة لدى المواطن الغربي أصبحت تختلف عن السابق، ولم تعد الرواية الإسرائيلية الكاذبة المفبركة التي سوقها الإعلام الصهيوني وآلته في المجتمع الغربي كما كانت عليه سابقا.