مفاجأة سارة للمواطنين تنتظر أسعار السجائر.. تفاصيل

أكد إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أن القضاء على العشوائية، والاحتكار، بسوق السجائر سينتج عنه استقرار كبير، ويكون هناك ثبات في الأسعار.



وأضاف رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إصدار التشريع الضريبي لـ تعديل القيمة المضافة، وبهذا القرار سيتم القضاء على العشوائية.



ولفت إلي أن هناك 50 قرشا زيادة في قيمة الضريبة الثابتة، موضحًا أن هناك نوعين من الضرائب تكون على السجائر، الأولى الضريبة المتغيرة، وهي 50% من سعر العلبة للمستهلك، وهذه تذهب لـ الدولة.



وأشار إلي أن هناك ضريبة ثانية ثابتة، تقدر بشرائح، الأولي كانت بـ 4 جنيهات، وتم رفعها لـ 4.5، والشريحة الثانية كانت بـ 6 جنيهات ونصف، تم رفعها نصف جنيه، وأصبحت 7 جنيهات، وجميع الشرائح تم رفع 50 قرشا.



وأوضح أن الشريحة الأولى تكون على السجائر التي تكون بـ 31 جنيها، وهذا هو الحد الأقصى لها، وهذه هي سجائر الكيلوبترا، والشريحة الثانية تكون بـ 45 جنيها، والثالثة تكون على السجائر الأعلى من 45 جنيها.



وكشف أن النوع الأول من السجائر كليوبترا، ارتفعت من 24 جنيها لـ 31 جنيها، والشريحة الثانية l.m، ستكون بـ 45 جنيها.

أشهر الماضية



وكشف أن التاجر الجشع قام بتدمير القطاع خلال الـ 5 أشهر الماضية، ولذلك القرارات الجديدة ستقوم بمواجهة ما كان يفعله التجار الكبار.

