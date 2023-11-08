فتاة تتخلص من ابن جارتها في الشرقية بطريقة وحشية.. شاهد

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" تخلصت من ابن جارتها وجلست "تشرب الشاي" في الشرقية وأم الضحية لا تعرف السبب وتنهار".

وجاء في التقرير أن هناك سيدة خطفت أبن جارتها الذي يدعى مصطفي، وذلك بمنطقة منيا القمح بالشرقية.

وأضحت القناة أن هذه الجريمة حدثت يوم أن عاد والد المجني عليه من السفر خارج البلاد، والجميع لا يعلم سبب هذه الجريمة.

وقالت والدة المجني عليه، إن نجلها مصطفى يبلغ من العمر، عام و10 أشهر، وأن المتهمة في القضية قامت بقتله، ووضعته في ماسورة مياه كبيرة، وقامت بتقييده بحبل.

وتابعت :" المتهمة في القضية غير متزوجة، ويوم ارتكاب الجريمة كانت تشرب شاي بالشارع، بعد تنفيذ جريمتها".