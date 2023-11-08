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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتاة تتخلص من ابن جارتها في الشرقية بطريقة وحشية.. شاهد

والدة المجني عليه
والدة المجني عليه

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" تخلصت من ابن جارتها وجلست "تشرب الشاي" في الشرقية وأم الضحية لا تعرف السبب وتنهار".

وجاء في التقرير أن هناك سيدة خطفت أبن جارتها الذي يدعى مصطفي، وذلك بمنطقة منيا القمح بالشرقية.

وأضحت القناة أن هذه الجريمة حدثت يوم أن عاد والد المجني عليه من السفر خارج البلاد، والجميع لا يعلم سبب هذه الجريمة.

وقالت والدة المجني عليه، إن نجلها مصطفى يبلغ من العمر، عام و10 أشهر، وأن المتهمة في القضية قامت بقتله، ووضعته في ماسورة مياه كبيرة، وقامت بتقييده بحبل.

وتابعت :" المتهمة في القضية غير متزوجة، ويوم ارتكاب الجريمة كانت تشرب شاي بالشارع، بعد تنفيذ جريمتها".

الشرقية الجريمة

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