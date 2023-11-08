مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: معبر رفح بوابة الحياة الوحيدة المتاحة لسكان غزة

تفقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، شاحنات المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، فور وصوله إلى المعبر.

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، في تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن معبر رفح هو بوابة الحياة الوحيدة المتاحة لسكان قطاع غزة.

في سياق متصل، هاجم مسئول صحى إسرائيلي، اليوم الأربعاء، منظمة الصحة العالمية بسبب استجابتها للكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وكتب مدير مستشفى سوروكا، ثالث أكبر مستشفى في إسرائيل، الدكتور شلومي كادوش، هذا الصباح ردا على تدوينة الأمين العام للمنظمة، قائلا: "سوف يحكم عليك التاريخ وفقا لردك على المذبحة التي صنعت في الإسرائيليين والأجانب الأبرياء، وما تفعله لمنع المذبحة القادمة".