أخبار التعليم| رسوم دخول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 .. آخر موعد لتسجيل طلاب حقوق عين شمس بدورات المحكمة التدريبية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



اليوم.. آخر موعد لغلق باب تسجيل الإرشاد الأكاديمي بـ آداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، عن موعد غلق باب تسجيل الإرشاد الأكاديمي بأقسام الكلية موضحة أنه لن يسمح بتسجيل الإرشاد الأكاديمي سوي للطلبة الذين قاموا بتسديد المصروفات.

لطلاب حقوق عين شمس.. تعرف على آخر موعد للتسجيل بدورات المحكمة التدريبية

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، بعض التعليمات الهامة بشأن جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة ( الشعبة الفرنسية)، للفصل الدراسي الأول العام الجامعي (2024/2023).

بيان عاجل من التعليم بشأن مواعيد امتحانات الطلاب في الخارج 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024.

قرار عاجل من التعليم بعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 "إلكترونيا"

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات “أبناؤنا في الخارج” 2024 إلكترونيا من خلال منصة امتحانات “أبناؤنا في الخارج”، وفقا لما ورد في الكتاب الدوري 9 لسنة 2022.

150 دولارا.. التعليم تعلن رسوم دخول امتحانات «أبناؤنا في الخارج» 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 ، حيث تقرر أن تكون رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 قدرها 150 دولار امريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الالكترونية لابنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

حقوق الإنسان والمجتمع.. ندوة لمركز بحوث الشرق الأوسط بـ تربية عين شمس

استضافت كلية التربية بجامعة عين شمس الدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، في ندوة بعنوان "حقوق الإنسان والمجتمع" تحت رعاية الدكتورة صفاء شحاتة، عميد الكلية، والدكتور علاء الدين عبد الحليم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

طب أسنان القاهرة تقيم مؤتمرها الأول لتوطين صناعة مستلزمات العلاج

‏تعقد كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، المؤتمر الأول لتوطين الصناعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،و الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية وإنتاجية في توطين الصناعة المصرية من خلال خلق ملتقى علمي صناعي تجاري لتتبنى وتحتضن أفكار الباحثين وتشجعها لتحويلها إلى منتج حقيقي.

أمهات مصر: إلحاق طالب ابتدائي بجامعة دمياط دليل على رعاية الدولة للنابغين

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بقرار الحكومة بإلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي، للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي.

أنشطة وتفاعل دولى من جامعة بدر مع منظمة الفاو لطلاب كلية الطب البيطري.. صور

أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، أنه تم الإعلان عن إطلاق نسخة جديدة من نموذج الأغذية والزراعة التابع لمنظفة الفاو بالأمم المتحدة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC" لعام 2024؛ لطلاب كلية الطب البيطرى، مشيراً أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص إدارة الجامعة على إكتساب طلابها المهارات العلمية والعملية المطلوبة لمواكبة سوق العمل وتطوره، وإستمرار لريادة الجامعة فى كافة البرامج الأكاديمية والبحثية، وذلك بدعم كامل من رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور حسن القلا.

الاثنين القادم.. انطلاق الدوري البيئي «الحلم الأخضر» بين طلاب جامعات أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، عن استعداد الجامعة؛ لإطلاق فعاليات، دوري (الحلم الأخضر) في المجالات الثقافية، والفنية، والرياضية، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن فعاليات شهر نوفمبر للمناخ، والمقرر انعقاده في الإثنين ١٣ نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

ترشيح جامعة سوهاج لإطلاق منصة إلكترونية جديدة لتدريب الطلاب وتوفير فرص عمل

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بمجلس إدارة مركز التطوير المهني بالجامعة، وذلك لمناقشة ما تم إنجازه وخطة العمل المستقبلية.

وزير التعليم العالي: مصر تمتلك تجربة ثرية في الحفاظ على الهوية والموروثات الإسلامية

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) الاجتماع التنسيقي الثالث عشر للدول الأعضاء لمنظمة الإيسيسكو.