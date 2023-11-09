ترشيح جامعة سوهاج لإطلاق منصة إلكترونية جديدة لتدريب الطلاب وتوفير فرص عمل

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بمجلس إدارة مركز التطوير المهني بالجامعة، وذلك لمناقشة ما تم إنجازه وخطة العمل المستقبلية.

وحضر الاجتماع الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، والدكتورة أمل عبدالواحد المدير التنفيذي للمشروع الجامعي للتطوير المهني بجامعات سوهاج وأسوان والسادات، والدكتور محمود المنشاوي مدير المركز، والدكتور سيد جبريل نائب مدير المركز وجميع أعضاء المركز، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني إن الاجتماع ناقش إنجازات المركز خلال العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، إضافة إلى استعراض خطط العمل خلال العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وآليات زيادة المشاركة بسوق العمل لتفعيل دور المركز الخارجي.

وأكد "النعماني" أن جامعة سوهاج مرشحة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لإطلاق منصة إلكترونية جديدة خاصة بالتواصل مع الطلاب، وتدريبهم وتوفير فرص العمل المتاحة لهم في سوق العمل، وهي إحدى مبادرات الجامعة الخاصة بالتحول الرقمي وحوكمة نظم المعلومات الخاصة بالطلاب والخريجين.

كما يمكن من خلال هذه المنصة إتاحة عدد كبير من البرامج التدريبية وورش العمل التي تسهم في تطوير مهارات التوظيف المختلفة، وبناء قيادات ذات كفاءة عالية من شباب الخريجين.

وأضاف رئيس الجامعة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة إعتماد خطة عمل المركز خلال العام الدراسي الحالي، والتي تشمل التدريبات وورش عمل طلاب للجامعة، إلى جانب عقد عدد من التدريبات بعدد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية، من خلال تفعيل بروتوكولات عمل تعاون جاري الانتهاء من توقيعها.

وأشار إلى ان الجامعة تستهدف عقد عدد من ملتقيات التوظيف خلال الفترة المقبلة تستهدف شباب الخريجين من الكليات المختلفة، ويأتي هذا التوجه تلبية لرؤية الدولة المصرية لسد الفجوة في بعض التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور خالد عمران أن الاجتماع استعرض ايضاً دور المركز في عمل مسوحات سوق العمل والتي شملت جمع بيانات دقيقة عن المصانع والشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية داخل سوهاج وخارجها، وعدد الوظائف الشاغرة فيها والفرص المتاحة لشباب الخريجين من جامعة سوهاج للالتحاق بتلك الوظائف.

وأضاف الدكتور محمود المنشاوي مدير المركز أنه تم خلال الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققها المركز خلال الفترة الماضية، ومنها عدد التدريبات التي قدمها المركز، وذلك خلال العام الدراسي الماضي حيث قدم المركز دورات تدريبية.

وورش عمل وجلسات توجيه مهني لعدد ٢٥٦١٢ طالب وطالبة من كورسات متنوعة ومطلوبة لسوق العمل بشكل مجاني، موضحاً أن الاجتماع ناقش أيضاً بعض التحديات والمعوقات منها استكمال الهيكل الإداري للمركز.

وكذلك كيفية تعظيم الاستفادة من خدمات المركز من خلال التعاون المشترك مع المراكز الجامعية الأخرى، لتحقيق عائد أكبر ينعكس على الخدمات المقدمة للطلاب والخريجين.