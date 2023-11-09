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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر موعد لغلق باب تسجيل الإرشاد الأكاديمي بـ آداب عين شمس

كلية الآداب جامعة
كلية الآداب جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، عن  موعد غلق باب تسجيل الإرشاد الأكاديمي بأقسام الكلية موضحة أنه لن يسمح بتسجيل الإرشاد الأكاديمي سوي للطلبة الذين قاموا بتسديد المصروفات.

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كلية الآداب جامعة عين شمس

 

ونوهت كلية الآداب جامعة عين شمس، إلى أنه علي جميع طلبة كلية الآداب سرعة الإنتهاء من عمل الإرشاد الأكاديمي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، مشيرة الي ان اخر موعد للتسجيل هو اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023.

وأشارت كلية الآداب جامعة عين شمس، إلى أن عقب انتهاء المدة المقررة لتسجيل الارشاد لن يسمح بتسجيل الإرشاد الأكاديمي لإي طالب بعد هذا الموعد.

وكان قد استقبلت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إيمان الحسني نائب ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، بحضور وكلاء الكلية ، الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعربت نائب ملحق الإمارات بالقاهرة عن سعادتها بتواجدها بالكلية، مؤكدة على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات .

ودار اللقاء الودي بين الجانبين حول سبل التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين جامعات الإمارات العربية المتحدة وبين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الآداب ، وتناول أيضا متابعة أحوال طلاب الدراسات العليا من دولة الإمارات بالكلية، ومناقشة مقترحات ومسودات تعاون في مجالات التدريب وتنمية مهارات الطلاب والأساتذة ، والموظفين، كما تم مناقشة سبل تنفيذ أبحاث الترقيات وتبادل الأساتذة، والدعم الأكاديمي في استحداث وتطوير البرامج الدراسية المتميزة.

وأكدت الدكتورة حنان كامل على اهتمام الكلية بطلاب الكلية الوافدين من جميع الدول العربية الشقيقة ، ومن دولة الإمارات ، وأكدت على أنهم على درجة عالية من الانضباط والحرص على التحصيل الدراسي وحضور المحاضرات ، كما أكدت على أن الكلية بصدد إنشاء موقع إلكتروني في إطار التحول الرقمي للتعليم ، لخدمة الطلبة الوافدين لتسهيل آليات الدراسة والبحث ، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجههم ، والتعريف بأقسام وبرامج الكلية المتاحة، وشروط الالتحاق، وفي نهاية اللقاء حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية.

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