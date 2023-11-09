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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طب أسنان القاهرة تقيم مؤتمرها الأول لتوطين صناعة مستلزمات العلاج

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

‏تعقد كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، المؤتمر الأول لتوطين الصناعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،و الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية وإنتاجية في توطين الصناعة المصرية من خلال خلق ملتقى علمي صناعي تجاري لتتبنى وتحتضن أفكار الباحثين وتشجعها لتحويلها إلى منتج حقيقي.

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‏وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن فكرة المؤتمر تأتي لتفعيل الاعتماد على العقول المصرية الشابة والجهود المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز فكرة المساهمة في الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج المحلي عالي الجودة فيما يخص الأجهزة والمستلزمات الطبية وتخفيض حجم الواردات.

وقال الدكتور الخشت، إن الهدف من المؤتمر  تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية وإنتاجية في المساهمة في توطين الصناعة، وخلق ملتقى علمي صناعي تجاري يساعد على تبني حقيقي وواقعي للأفكار، إلى جانب توفير فرص حقيقية لطرح الأفكار وتبنيها من قبل ذوي الخبرات ورجال الصناعة، وتشجيع الباحثين لتحويل البحث العلمي إلى منتج حقيقي يخدم المجتمع.

وأضاف الدكتور الخشت، أن المؤتمر يهدف أيضًا الى دعوة ومناقشة الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية غير محلية الصنع، ووضع الجامعة على الخريطة لصناعة مستلزمات طب الأسنان دقيقة الصنع وعالية الجودة، وتخفيض حجم الواردات الأجنبية، وتوفير فرص عمل للشباب المصري.

من جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحكم أمين عام المؤتمر وعميد كلية طب الأسنان السابق، إن المؤتمر سوف يساهم بقوة في وضع الجامعة على الخريطة لصناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية دقيقة الصنع وعالية الجودة وتوفيرها في السوق المصرية والعالمية بأسعار مناسبة.

وأضاف الدكتور هشام عبد الحكم أن المؤتمر يقام لاستهداف المساهمة في توطين الصناعات الحديثة والمتطورة والاعتماد على المنتج المحلي عالي الجودة وبخاصة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتخفيض حجم الواردات.

ويشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول لتوطين الصناعة، والذي يعقد بمقر كلية طب الأسنان بفرع الشيخ زايد، عدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من عمداء كليات الأسنان بالجامعات الحكومية والخاصة، ونخبة من اصحاب براءات الاختراع للأجهزة والمستلزمات الطبية بالجامعات المصرية، ومجموعة من أصحاب المصانع المصرية المصنعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من كليات طب الفم والأسنان.

كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة المؤتمر الأول لتوطين الصناعة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد الخشت Jobs Education

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