150 دولارا أمريكيا| التعليم تعلن رسوم دخول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 ، حيث تقرر أن تكون رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 قدرها 150 دولار امريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الالكترونية لابنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه سيتم فتح الموقع للتسجيل في أوائل شهر نوفمبر ۲۰۲۳ ، وتمثلت الخطوات المعلنة فيما يلي :

إنشاء حساب خاص به على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط

https://sabroad.emis.gov.eg

تحديد عدد الأبناء المتقدمين لاداء امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر سداد مبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الالكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.



تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة ورفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF ، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.

المتابعة الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج للتأكد من وصول المستندات إلى المسئولين عن امتحانات أبناؤنا في الخارج مع متابعة البريد الالكتروني.

في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسئول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد) .



عنوان الإدارة العامة للامتحانات: 16 شارع أمین سامى متفرع من شارع قصر العيني بجوار عمارات العرايس - المنيرة - السيدة زينب .



في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو

عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج.

يجب على ولي الأمر حساب من الطالب المسموح به في الصف الدراسي المتقدم له، وفي حالة تسجيل الطالب بالمخالفة لشرط السن لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مصروفات.

مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

- موعد بدء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 "الفصل الدراسي الأول" : السبت 13 يناير 2024

- موعد بدء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 "الفصل الدراسي الثاني" : السبت 25 مايو 2024

- موعد امتحانات ابناؤنا في الخارج الدول الثاني بداية من السبت 6 يوليو 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 سيتم عقدها وفقا للجداول التي سوف تصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات “أبناؤنا في الخارج” 2024 إلكترونيا من خلال منصة امتحانات “أبناؤنا في الخارج”، وفقا لما ورد في الكتاب الدوري 9 لسنة 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعقد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 من فصل دراسي اول وثاني وفقا للمناهج التي تدرسي في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2023 / 2024 بدءا من مرحلة رياض الاطفال لغات وحتى الصف الثاني الثانوي العام لطلاب ابناؤنا في الخارج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ضوابط امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 تنص على أنه يمكن للطلاب الذين ادوا امتحانات الفصل الدراسي الاول في مصر التقدم لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني على نظام ابناؤنا في الخارج والعكس ، كما يمكن للطالب الغائب في امتحانات الفصل الدراسي الاول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام ابناؤنا في الخارج مع اداء الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الاول والعكس كذلك

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 ، بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال نظام اللغات : يتم تحميل ملف الأنشطة من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك ويقوم التلميذ بآداء الانشطة المطلوبة ، ثم يقوم ولي الأمل برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الالكتروني

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه في امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 ، بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي ، يتم تحميل ملف اللتقييم وفقا لنظام دراسة الطالب (عربي - لغات) من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك ويقوم الطالب بآداء الانشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده ، ثم يقوم ولي أمر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الالكتروني

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه طبقا لضوابط امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 ، الطالب الذي لا يقوم بتحميل ملف التقييم على المنصة في المواعيد المقررة لا يتك اعتباره احتاز العام الدراسي الحالي ، ويحق له التقدم للعام الدراسي التالي .

أما عن امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 الدور الثاني ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد اختبار دور قاني للطالب في المقرر الكامل لمواد الرسوب في أي عدد من المواد الدراسية التي رسب فيها ، أو تغيب عنها وكذلك المتخلفين بعذر مقبول عن امتحان الدور الأول بفصليه (الاول والثاني ) لجميع الصفوف الدراسية