أيمن الرقب: مصر مارست الدبلوماسية الخشنة لأول مرة من أجل الشعب الفلسطيني

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني: إن الدولة المصرية تحملت جهدا كبيرا للغاية خلال الحرب على غزة طوال الأيام الماضية، متابعا: مصر ولأول مرة تمارس الدبلوماسية الخشنة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أيمن الرقب، خلال مداخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مصر رفضت خروج الرعايا الأجانب وحاملي الجنسيات دون إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وعندما قصف الاحتلال سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى، رفضت مرة أخرى خروج الرعايا الأجانب.

واسترسل: مصر تلعب دورا هاما على الصعيد السياسي، من خلال رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والقضاء على دولة فلسطين.

وشدد على أن الموقف المصري السياسي والإنساني مقدر من قبل الشعب الفلسطيني بشكل كبير، فهي تحركت بشكل واسع في كافة المستويات.