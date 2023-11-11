5 سيارات رياضية "زيرو" منها "هيونداي توسان" و"BMW X5".. مواصفات وأسعار

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية بلد المنشأ والعلامات التجارية، أو التصميم الخارجي، ومن بينها فئة السيدان، والهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية زيرو في السوق المصري، مع استعراض ابرز المواصفات والاسعار الرسمية.

سيارات رياضية

1 - هيونداي توسان

يستطيع محرك السيارة هيونداي توسان صاحب الـ 4 اسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، من انتاج عزم اقصى للدوران يقدر بـ 265 نيوتن/متر، وقوة 180 حصانا، وبهذه القدرات تستغرق 9 ثواني فقط للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كم.

اسعار السيارة هيونداي توسان الرسمية في مصر

تقدم السيارة هيونداي توسان 2022 بأسعار رسمية تتراوح بين مليون و40 ألف ومليون 365 الف جنيه.

سيارات رياضية

2 - فولكس فاجن تيجوان

تعتمد السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات، فيما تصل السرعة القصوى إلى 215 كيلومتر في الساعة، ويتمكن محرك السيارة من ضخ قوة إجمالية قدرها 150 حصانا، بالإضافة إلى 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

ويمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة نحو 9.2 ثانية، وتتمتع السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، مع تقنية الجر الأمامي، بينما يصل استهلاكها من الوقود إلى 6.7 لتر لكل 100 كم.

اسعار فولكس فاجن تيجوان الرسمية في مصر

تقدم السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 في مصر بسعر 1,750,000 جنيه.

سيارات رياضية

3 - سكودا كودياك

تتسارع السيارة سكودا كودياك من وضع السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/س في مدة قدرها 9.9 ثانية، بينما يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 199 كيلومتر في الساعة، ويصل استهلاكها من الوقود بنسبة 6.3 لتر وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

وتستخدم سكودا كودياك 2023 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصان، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات مع تقنية الدفع الامامي.

أسعار سكودا كودياك الرسمية في مصر

الفئة الاولى AMBITION سكودا كودياك موديل 2023 بسعر 1,925,000 جنيه.

الفئة الثانية STYLE سكودا كودياك موديل 2023 بسعر 2,000,000 جنيه.

الفئة الثالثة SPORT LINE سكودا كودياك موديل 2023 بسعر 2,050,000 جنيه.

الفئة الرابعة L&K سكودا كودياك موديل 2023 بسعر 2,150,000 جنيه.

سيارات رياضية

4 - شانجان CS 55 PLUS

تعتمد السيارة شانجان CS 55 PLUS موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج 185 حصانا، و 300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، بالاضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات.

أسعار شانجان CS 55 PLUS الرسمية في مصر

الفئة الأولى شانجان CS 55 PLUS موديل 2024 بسعر مليون و15 ألف جنيه.

الفئة الثانية شانجان CS 55 PLUS موديل 2024 بسعر مليون و90 ألف جنيه.

الفئة الثالثة شانجان CS 55 PLUS موديل 2024 بسعر مليون و140 ألف جنيه.

سيارات رياضية

5 - بي ام دابليو X5

تقدم الفئة الأولى من السيارة BMW X5 موديل 2024 بمحرك 3000 سي سي تيربو 6 سلندر، يتمكن من ضخ 340 حصانا، وعزم أقصى للدوران 450 نيوتن/متر، اضافة إلى ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية الاداء، وسرعة قصوى تقدر بـ 243 كم/س، و 5.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة.

وتعتمد الفئة X5 M60i بمحرك 8 سلندر سعة 4400 CC، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 540 حصانا، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات دفع رباعي، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تتسغرق 4.3 ثانية.

أسعار بي ام دابليو X5 الرسمية في مصر

الفئة الأولى X5 xDrive40i xLine موديل 2024 بقيمة قدرها 5 ملايين و500 ألف جنيه بدلاً من 4 ملايين و800 الف جنيه.

الفئة الثانية X5 M60i موديل 2024 بقيمة قدرها 6 ملايين و800 ألف جنيه.