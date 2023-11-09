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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

5 سيارات صينية "زيرو" تبدأ من 535 ألف جنيه .. صور

5 سيارات صينية زيرو
5 سيارات صينية "زيرو"

يقدم الصانع الصيني العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، وذلك بين فئة السيدان، والهاتشباك، والكروس أوفر، وايضا الفئة الرياضية متعددة الاستخدام من طرازات الـ SUV، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية والعلامات التجارية أيضا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات صينية "زيرو" تبدأ من 535 الف جنيه

5 سيارات صينية "زيرو"

1 - جاك JS3 موديل 2024 


 تعتمد جاك JS3 موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 118 حصانا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT بتقنية الدفع الامامي.

 

يصل متوسط استهلاك السيارة جاك JS3 موديل 2024 من الوقود نحو 6.5 لتر، وذلك عندما تخوض السيارات مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى احتوائها على باقة من التجهيزات تتضمن نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، قفل مركزي، حساسات ركن.

 

سعر السيارة جاك JS3 موديل 2024

 

تقدم جاك JS3 موديل 2024 في مصر بسعر رسمي يبلغ 824,900 جنيه.

5 سيارات صينية "زيرو"

2 - بيستون T33 موديل 2023 

 

زودت بيستون T33 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 112 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن/متر، بينما تستمد السيارة اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات.

 

تصل السرعة القصوى للسيارة بيستون T33 موديل 2023 إلى 168 كيلومتر في الساعة، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود بـ 6.9 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

سعر السيارة بيستون T33 موديل 2023

 

الفئة الاولى بيستون T33 موديل 2023 بسعر 845 الف جنيه.

الفئة الثانية بيستون T33 موديل 2023 بسعر 899 الف جنيه.

5 سيارات صينية "زيرو"

3 - بايك X3 موديل 2023 

 

زودت السيارة بايك X3 موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع أمامي، مع حزمة من التقنيات ابرزها، مراقبة ضغط الهواء للاطارات، فرامل مانعة للانغلاق وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح، مع حساسات ركن خلفية، وكاميرا، ومثبت للسرعة، ووسائد هوائية للحماية، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي.

 

وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 116 حصانا، و148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتضم السيارة من الداخل مكيف هواء، ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات، وشاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

 

سعر السيارة بايك X3 موديل 2023 في مصر 

 

تقدم السيارة بايك X3 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 900 الف جنيه.

5 سيارات صينية "زيرو"

4 - ساوايست DX5 موديل 2024 

 

تأتي السيارة ساوايست DX5 موديل 2024 بأبعاد خارجية بلغت 4406 مم للطول الكلي، و1840 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1680 مم، و200 مم للخلوص الأرضي، مع قاعدة عجلات بطول 2615 مم، وسعة تخزين خلفية 500 لتر، بالاضافة إلى خزان وقود 45 لتر.

 

وتستمد السيارة ساوايست DX5 موديل 2024 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 156 حصانا، و225 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة ثماني النقلات يعمل بشكل أوتوماتيكي، طراز CVT، إلى جانب تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

اسعار السيارة ساوايست DX5 موديل 2024 

 

تقدم السيارة ساوايست DX5 موديل 2024 في السوق المصري بقيمة قدرها 779 الف جنيه.

5 سيارات صينية "زيرو"

5 - شيري اريزو 5 موديل 2024 

 

تضم السيارة شيري اريزو 5 نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، وسنتر لوك، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، وفرامل مانعة للانغلاق، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، ووسائد هوائية أمامية للحماية، و شاشة ملونة تعمل باللمس، فتحة سقف كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم خاصية التحكم الصوتي، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا للمتابعة، وجنوط رياضية.

 

وتعتمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 في قدراتها الفنية على محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصان، وعزم دوران يبلغ 141 نيوتن/متر، وناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى، بالاضافة إلى ناقل حركة اخر أوتوماتيكي الاداء للفئة الثانية والثالثة كاملة التجهيزات.

 

اسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024

 

الفئة الاولى مانيوال موديل 2024 بسعر 535,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 580,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 605,000 جنيه.  

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