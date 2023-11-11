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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مباحثات الرئيس السيسي على هامش القمة العربية تؤكد محورية الدور المصري

النائب أحمد جلال
النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية، المباحثات واللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزعماء العالمين العربي والإسلامي، على هامش القمة المشتركة غير عادية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، مشددًا على أن هذه المباحثات تؤكد قوة ومحورية الدور المصري.

وقال أبو الدهب فى بيان صحفى له ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، و الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، بما يؤكد على أهمية وقوة الدور الذي تلعبه القاهرة في المنطقة وفي دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أحمد جلال أبو الدهب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أحداث القمة العربية الإفريقية الإسلامية المشتركة  فى المملكة العربية السعودية، هدفها بحث توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس حرص مصر المستمر على وجود حل للأزمة الحالية وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين بقطاع غزة.

وشدد على أن الموقف المصري واضح منذ البداية، وهو داعم للسلام ووقف القصف الإسرائيلي على غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد خلال القمة أن مصر حذرت مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن، من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة، ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة، وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس، فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة، كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الملك عبد الله الثاني بن الحسين غزة

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