مصرع عامل محارة وإصابة آخر سقطا من السقالة أثناء عملهما بالقليوبية

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، مصرع عامل محارة وإصابة آخر من على سقالة أثناء عملهم داخل مزرعة دواجن، وتم نقلهما لمستشفى قها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطاراً من الرائد محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قها بوصول عامل جثة هامدة وآخر مصاب بكسور متفرقة بالجسد.



وعلى الفور أنتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عاملين بنقل إعلاف داخل مزرعة بقرية السفاينة علي سقالة، سقطت بهم من الدور الثاني، ولقي مصرع احدهم والآخر أصيب بكسور متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى قها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.