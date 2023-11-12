عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل محارة وإصابة آخر سقطا من السقالة أثناء عملهما بالقليوبية

جثة
جثة

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، مصرع عامل محارة وإصابة آخر من على سقالة أثناء عملهم داخل مزرعة دواجن، وتم نقلهما لمستشفى قها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطاراً من الرائد محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قها بوصول عامل جثة هامدة وآخر مصاب بكسور متفرقة بالجسد.


وعلى الفور أنتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عاملين بنقل إعلاف داخل مزرعة بقرية السفاينة علي سقالة، سقطت بهم من الدور الثاني، ولقي مصرع احدهم والآخر أصيب بكسور متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى قها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية مزرعة دواجن مدير أمن القليوبية مركز شرطة طوخ أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

شاهد.. كتائب القسام تفتك بآليات الاحتلال الإسرائيلي الأحدث في العالم

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

موضوعات متعلقة

سقوط أمطار خفيفة على القليوبية ورفع حالة التأهب

تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره بسبب قرنين فول بالقليوبية

انقطاع المياه عن قرية ميت حلفا بقليوب بسبب عطل مفاجئ

محافظ القليوبية يتفقد أعمال مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بالمدارس

السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بالشروع فى سرقة تروسيكل بالقليوبية

تركته أمه وسط القمامة.. تفاصيل صادمة بشأن العثور على رضيع بالقليوبية

العثور على جثة رضيع وسط القمامة بالقليوبية

المستشار ربيع قاسم رئيسًا لمجلس نادي قضاة القليوبية

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

مصر تفتح أبوابها للأجانب ورئيس إيران يتهم أمريكا بالتواطؤ..ماذا يحدث في غزة الآن؟

أبو العينين: آن الأوان لتعظيم القيمة المضافة للعمل بإفريقيا.. وأطالب بتعزيز الدراسات المتخصصة بشأن تطوير المشروعات المرتبطة بالقارة

مصر للطيران الناقل الرسمي لفعاليات الأسبوع الكويتى الرابع عشر

النشرة الدينية.. 7 كلمات تفتح لها أبواب السماء قبل الغروب .. ودعاء لأهل فلسطين أثناء المطر

الري: تنفيذ مشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. مي سليم تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

مفعوله سحري.. أسرع مشروب لعلاج التهاب الحلق

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

فيديو

هو أنا مجنون.. موقف لا يُنسى لـ فؤاد خليل مع سمير غانم

مقطع فيديو مؤثر لأصغر نازحة في قطاع غزة.. جدتها تثير الجدل

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

بسبب صمود غزة.. ناشطة أمريكية شهيرة تعلن إسلامها في بث مباشر|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ