الجسمي وأحلام وبلقيس.. نجوم حفل الإمارات فى عيدها الوطني

يستعد كل من المطرب حسين الجسمي وأحلام وبلقيس لإحياء حفلا غنائيا يوم ١ من شهر ديسمبر القادم، وذلك داخل الإتحاد أرينا بأبو ظبي.



الحفل يقام ضمن احتفالات الدولة بعيدها الوطني، حيث أن دولة الإمارات تعمل على تقديم أكثر من حفل غنائى على مستوى الدولة احتفالا بعيدها الوطني ويعتبر هذا الحفل هو الأول الذي يتم الإعلان عنه لهذه المناسبة.





تكريم حسين الجسمي

وتوَّج الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، الفنان الإماراتي حسين الجسمي بـ"جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2023"، ومنحه لقب "سفير رياضة الإنجازات" في حفل ختام النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وذلك في مبادلة أرينا في أبوظبي.

وأعرب حسين الجسمي عن شكره واعتزازه بلقب "سفير رياضة الإنجازات". وقال الجسمي، في تدوينة عبر منصاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "شكراً جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو على منحي لقباً سأعتز به دائماً "سفير رياضة الإنجازات".



أحلام تنتقد مسلسل كريستال

وعبرت الفنانة أحلام عن استيائها من نهاية مسلسل كريستال ، حيث نشرت تغريدة من خلال حسابها الرسمي على موقع X ،قائلة: “ شو هالنهاية السخيفة لمسلسل كريستال .. لا تعليق وتحية عظيمة لباميلا الكيك وتكسر كريستال تكسير ”.

وأستكملت أحلام حديثها عن المسلسل فى تغريدة أخري ، معلقة: “ أول وأخر مرة أتابع مسلسل ٩٠ حلقة” .