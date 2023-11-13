عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجسمي وأحلام وبلقيس.. نجوم حفل الإمارات فى عيدها الوطني

حسين الجسمي
حسين الجسمي

يستعد كل من المطرب حسين الجسمي وأحلام وبلقيس لإحياء حفلا غنائيا يوم ١ من شهر ديسمبر القادم، وذلك داخل الإتحاد أرينا بأبو ظبي.
 

 

الحفل يقام ضمن احتفالات الدولة بعيدها الوطني، حيث أن دولة الإمارات تعمل على تقديم أكثر من حفل غنائى على مستوى الدولة احتفالا بعيدها الوطني ويعتبر هذا الحفل هو الأول الذي يتم الإعلان عنه لهذه المناسبة.

 

تكريم حسين الجسمي 

 

وتوَّج الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، الفنان الإماراتي حسين الجسمي بـ"جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2023"، ومنحه لقب "سفير رياضة الإنجازات" في حفل ختام النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وذلك في مبادلة أرينا في أبوظبي. 

 

وأعرب حسين الجسمي عن شكره واعتزازه بلقب "سفير رياضة الإنجازات". وقال الجسمي، في تدوينة عبر منصاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "شكراً جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو على منحي لقباً سأعتز به دائماً "سفير رياضة الإنجازات".
 

 

أحلام تنتقد مسلسل كريستال 

 

وعبرت الفنانة أحلام عن استيائها من نهاية مسلسل كريستال ، حيث نشرت تغريدة من خلال حسابها الرسمي على موقع X ،قائلة: “ شو هالنهاية السخيفة لمسلسل كريستال .. لا تعليق وتحية عظيمة لباميلا الكيك وتكسر كريستال تكسير ”.

 

وأستكملت أحلام حديثها عن المسلسل فى تغريدة أخري ، معلقة: “ أول وأخر مرة أتابع مسلسل ٩٠ حلقة” .

 

المطرب حسين الجسمى احلام بلقيس أرينا بأبو ظبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

بسبب صورة صادمة للنجم العالمي.. هجوم جماهيري على أسرة بروس ويليز

مسلم يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

أخبار الفن.. حورية فرغلي تنشر صورتها من غرفة العمليات وإليسا تعلن تأجيل ألبومها بسبب غزة

إلهام شاهين عن شخصيتها فى ألفريدو: أحب أقدم الأدوار اللى بيخافوا منها زمايلي

الناس ممكن تكرهني.. نبيل عيسي يكشف عن تفاصيل شخصيته في رمضان 2024

كتبت وصيتها.. حنان مطاوع تتحدث عن لحظات الرعب قبل خضوعها لعملية جراحية

اتوهمت.. حنان مطاوع تكشف تفاصيل رحلة مرضها

ترشيحاتنا

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

تدمير مركبة عسكرية.. اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

بسبب خلافات مع والده.. محاكمة المتهمين بخطف طالب

نجم الزمالك السابق : اشفقت على معتمد جمال .. واتمنى اعتذار فتوح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شفافة.. شمس الكويتية تثير الجدل خلال زيارتها للأهرامات

جمال شعبان يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

مذبحة القديس برايس: ضحايا مجهولون وتبريرات دائمة

وفري فلوسك.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ