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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة الفنان عثمان محمد علي..أسباب لن تتخيلها تسبب جلطات المخ..تعرف عليها

الفنان عثمان محمد
الفنان عثمان محمد علي

رحل عن عالمنا الفنان القدير عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان،وتوفي عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض عقب إصابته بجلطة في المخ , وكان الفنان الراحل قد تعرض لجلطة في المخ، نتج عنها تعرضه لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها الرعاية المركزة..وخلال مشواره الفني قدم الراحل أكثر من 250 عملا فنيا، أبرزها المشاركة في مسلسلات “لن أعيش في جلباب أبي”، “عائلة الحاج متولي”، “الباطنية” و”رأفت الهجان”،وحارة المحروسة"، "أبنائي الأعزاء شكرًا"، "عائلة الحاج متولي"، "يتربى فى عزو"، "الإمام الشافعي". من أفلامه السينمائية "دنيا"، "شجيع السيما"، "شبكة الموت"، "ثمن الغربة".. وجلطات المخ من اخطر الاشياء التي تواجه الكثير من الناس خاصة من كبار السن ..وتعد جلطة المخ من أكثر الأمراض شيوعاً بين الناس خصوصاً كبار السن إذ أن اعراض جلطة المخ عند كبار السن ومضاعفاتها قد تصل إلى الوفاة..نرصد ةعراض واسباب جلطة المخ وفقا لموقع Medical today

تُعد جلطة المخ من أكثر الأمراض شيوعاً بين الناس خصوصاً كبار السن إذ أن اعراض جلطة المخ عند كبار السن ومضاعفاتها قد تصل إلى الوفاة.


ما هي جلطة المخ او السكتة الدماغية :


السكتة الدماغية هي عبارة عن مرض يؤثر في الشرايين الناقلة للدم في الدماغ، ويحدث نتيجة حدوث خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم مما يؤدي إلى موت خلايا المخ والإصابة بالسكتة الدماغية

اعراض جلطة المخ عند كبار السن
تحدث أعراض جلطات المخ بشكل عام نتيجة انقطاع الإمداد الدموي عن جزء من المخ، عندها لا تستطيع خلايا المخ أن تأخذ حاجتها من الأكسجين والغذاء، فتبدأ في الموت في خلال دقائق.

من أعراض السكتة الدماغية صعوبة في مستوى التنفس
التعرض إلى القيء والغثيان.
أيضاً من أعراض السكتة الدماغية شلل تشنجي في أحد أطراف الجسم
فقدان الشهية وبالتالي فقدان الوزن
الإصابة بالخدر أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.
من أعراض السكتة الدماغية مواجهة صعوبة في التحدث أو الفهم.
حدوث شلل في إحدى جوانب الجسم المختلفة.
اضطرابات وصعوبة في الرؤية.
من أعراض السكتة الدماغية مواجهة صعوبة في المشي، والشعور بالدوخة، وفقدان التوازن.
الإصابة بالصداع الشديد والمفاجئ وقد يصاحبه بالغثيان.

أسباب السكتة الدماغية
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى حدوث جلطة المخ والتي سوف نتناول أشهر تلك الأسباب من خلال السطور التالية وهي كالأتي:

يرجع السبب الرئيسي في الإصابة بجلطة المخ هي توقف إمداد الأكسجين للدماغ؛ مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ بعد دقائق قليلة؛ مما ينتج عن ذلك عجز في وظيفة الدماغ والتي قد تشمل على عدة أعراض جلطة المخ مثل وجود مشاكل في الحركة، النطق، التفكير، فقدان التحكم بوظائف الأمعاء والمثانة، والوظائف الحيوية الأخرى للجسم.
تزايد خطر الإصابة بالجلطة المخ نتيجة التقدم في العمر.
الإصابة بداء الرجفان الأذيني.
ارتفاع مستوى الكوليسترول والإصابة بأمراض الشرايين.
عدم الإهتمام بممارسة النشاط البدني.
زيادة الوزن المفرط والسمنة.
اضطرابات في النوم وسوء التغذية
تناول التدخين والكحول
الإصابة بمرض فقر الدم المنجلي.
العوامل الوراثية والتاريخ العائلي في الإصابة بمثل السكتة أو الجلطة الدماغية
الإصابة السابقة بنوبة قلبية.
ارتفاع ضغط الدم.
الإصابة بالداء السكري.
التعرض إلى الضغوط النفسية كالخوف و الإكتئاب والقلق.
هبوط حاد في الدورة الدموية

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