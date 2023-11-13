بـ 135 ألف جنيه فقط.. اركب سيارة "أوتوماتيك" فما هي ؟

يبحث العديد عن فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب، حيث يضم السوق المصري باقة من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، أو القدرات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي بين الهاتشباك، والرياضي، وفئة السيدان.

وتعد السيارة دايو اسبيرو واحدة من اشهر سيارات السيدان التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية، وتتميز هذه النسخة بتصميمها الطولي، والذي يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، بالاضافة إلى وجود سعة تخزين خلفية مناسبة، ومفهوم رباعي الابواب.

دايو اسبيرو موديل 1996

وظهرت السيارة دايو اسبيرو للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، ضمن موديلات 1996، حيث قطعت هذه النسخة مسافة إجمالية قدرها 200 الف كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، ولعل من ابرز ما يميز هذه النسخة تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

دايو اسبيرو موديل 1996

وتضم السيارة دايو اسبيرو 1996 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بالاضافة إلى تجهيزات منها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية التحكم، نظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة باور استيرنج، واطارات محدثة منذ وقت قريب، وتظهر هذ السيارة بمصابيح أمامية حادة الشكل، مع مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي للسيارة.

دايو اسبيرو موديل 1996

سعر السيارة دايو اسبيرو موديل 1996

تباع السيارة دايو اسبيرو موديل 1996 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 135 الف جنيه فقط وقابل للتفاوض ايضا بعد المعاينة، ودومًا باتباع عملية الفحص الفني الجيد قبل اتمام عملية شراء اي سيارة.