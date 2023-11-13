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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| اركب جيب شيروكي دفع رباعي بـ 185 ألف جنيه .. سعر هيونداي إلنترا HD كسر زيرو.. 5 عربيات يابانية تبدأ من 547 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

125 ألف جنيه "أوفر برايس" .. أسعار MG 5 موديل 2023

وصلت اسعار الاوفر برايس للسيارة MG 5 موديل 2023 إلى 125 الف جنيه، ويعني هذا المفهوم هو فرض قيمة اضافية "غير رسمية"، من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري، بينما تبدأ اسعارها الرسمية من 779.990 الف جنيه، وبعد قيمة الاوفر برايس اصبحت تبدأ من 904.990 الف جنيه في بعض المعارض.

أرخص سيارة كروس أوفر زيرو في مصر.. سعر ومواصفات

تقدم علامة جاك الصينية الكثير من السيارات في مصر، ومنها النسخة JS2 موديل 2024، والتي وصلت للسوق المصري حديثًا بعد فترة من الغياب، وتعد هذه السيارة هي ارخص نسخة تقدمها شركة JAC في مصر، وعبر فئة واحدة من التجهيزات، بالاضافة إلى تصميم الكروس اوفر الرياضي.

5 سيارات سيدان يابانية "زيرو" تبدأ من 547 الف جنيه

يحتوي السوق المصري للسيارات، على العديد من الاصدارات المتنوعة، بحسب التصميم الخارجي بين الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان الشهيرة، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية وبلد المنشأ ومنها طرازات الصانع الياباني.

 

سعر تويوتا فورتشنر الجديد في مصر.. اعرف بكام ؟

شهدت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة في السوق المحلي، حيث ارتفعت اسعار الفئة الاولى والثانية بقيمة قدرها 450 الف جنيه، بينما زادت الفئة الثالثة بقيمة 550 الف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة اليابانية في مصر.

هيونداي النترا HD "كسر زيرو" أعلى فئة .. اعرف سعرها

ظهرت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023، للبيع عبر الانترنت بحالة كسر الزيرو بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن خاضت مسافة قصيرة قدرها 4000 كيلومتر، وتأتي هذه السيارة من فئة HIGHLINE TINTED GLASS الاعلى تجهيزًا.

بيجو تقدم E RIFTER الجديدة .. أحدث إصدارات الأسد الفرنسي |صور

تواصل شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد ان كشفت النقاب عن احدث اصدارتها وهي النسخة E RIFTER، والتي تضم باقة من التقنيات القوية والتجهيزات، إلى جانب اعتمادها على تكنولوجيات العمل بالطاقة الكهربائية، وتصميم خارجي من فئة الميني فان.

اركب رينو داستر "الفئة الثانية" موديل 2023 بهذا السعر

تعتبر السيارة رينو داستر موديل 2023، واحدة من اشهر الطرازات التي تقدمها العلامة التجارية في السوق المصري، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، ويتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

بـ 185 الف جنيه .. اركب جيب شيروكي 4X4

تعتبر السيارة جيب شيروكي موديل 1997، واحدة من اشهر اصدارات العلامة التجارية الامريكية JEEP، والتي تتخذ مكانة كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى تصميمها الخارجي الذي ينتمي للفئة الرياضية، مع قدرات الدفع الرباعي، بالاضافة إلى قدراتها في التعامل مع الطرق الوعرة.

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