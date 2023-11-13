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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوكايين في البيت الأبيض.. الصور الأولى لواقعة هزت الولايات المتحدة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الصور الأولى لواقعة اكتشاف كوكايين في البيت الأبيض والتي تعود إلى الثاني من يوليو الماضي واستغرق التحقيق فيها 11 يوما دون التوصل إلى أي دليل.

وبعد اكتشاف الخدمة السرية في البيت الأبيض للكوكايين اضطرت إلى إغلاف الجناح الغربي من البيت الأبيض لمدة 11 يوما وبدأت في تحقيق لم يتوصل إلى أي دليل.

ولأول مرة نشرت "ديلي ميل" الكوكايين وتظهر الصور حقيبة تحتوي على المخدرات غير المشروعة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الخدمة السرية ضيفت نطاق قائمة المشتبه بهم إلى 500 شخص، ولكن لم يتم التعرف على الجاني مطلقًا، وأدرجت الخدمة السرية صورًا لحقيبة المسحوق الأبيض التي تم العثور عليها في حفرة صغيرة تستخدم لتخزين المتعلقات الشخصية بالقرب من المدخل التنفيذي الغربي للبيت الأبيض استجابة لطلب قانون حرية المعلومات.

وحينما عثر على الكوكايين في الثاني من يوليو الماضي، كانت عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمن فيهم ابنه هانتر، تقضي عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد.

وأدى هذا الاكتشاف إلى إخلاء الجناح الغربي وإغلاق الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض، ثم أدى إلى إجراء تحقيق لمدة 11 يومًا بمجرد التعرف على المادة على أنها مخدرات غير مشروعة، واحتج النواب الجمهوريون عندما أغلق جهاز الخدمة السرية التحقيق في أقل من أسبوعين بسبب "نقص الأدلة".

وتسبب غياب بصمات الأصابع إلى صعوبة العثور على أي دليل آخر للحمض النووي على الحقيبة، ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم إجراء مقابلات مع أي مشتبه بهم خلال التحقيق القصير.

وقال جهاز الخدمة السرية إن الكوكايين أُرسل "للتدمير" في 14 يوليو، أي بعد يوم واحد من انتهاء التحقيق.

جاء الرد الأولي للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير على الأسئلة حول ما إذا كان الكوكايين ينتمي إلى بايدن، في شكل الإشارة إلى أنهم ليسوا في المنزل.

يذكر أن آشلي ابنة الرئيس بايدن، عانت من تعاطي المخدرات وذهبت إلى منشأة لإعادة التأهيل، إلى جانب أن هانتر بايدن كتب مذكرات كاملة عن معركته مع تعاطي المخدرات والكحول، والتي تضمنت وصفًا لتعاطي الكوكايين بكثرة.

وفي الأيام التي أعقبت الاكتشاف، أشار مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى أنه من الممكن أن يكون عامل بناء هو من جلب الكوكايين، حيث تم العثور عليه بالقرب من غرفة العمليات، التي كان يجري تجديدها في ذلك الوقت.

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